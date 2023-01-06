Трибунал над Путінним стане ударом для російських еліт: опозиціонер назвав наслідки

Підготовка до трибуналу почне формувати тенденції до розколу еліт в РФ.

Трибунал над Путіним росколіт російські еліти / колаж фото скріншот з відео

Над російським диктатором Володимиром Путіним потрібно провести трибунал і якомога швидше. Однак зараз це неможливо зробити. Про це в інтерв'ю Главреду розповів російський опозиціонер, ексдепутат Держдуми РФ Геннадій Гудков.

"Психологічно це треба зробити. Залучити Путіна до судового процесу неможливо, поки він сидить в Кремлі і зберігає владу. Після того як він її втратить, можуть бути різні варіанти, але зараз потрібно чисто психологічно тиснути на оголошення Путіна військовим злочинцем, також, як і частина його найближчого оточення", - сказав Гудков.

Він переконаний, що це стане потужним психологічним ударом по російських елітах.

"Вони зрозуміють, що справа погана, міжнародний трибунал буде створений, перелік перших обвинувачених вже готується і всі будуть розуміти, що кожен з них може потрапити в цей список", - додав Гудков.

Опозиціонер вважає, що це почне формувати тенденції до розколу еліт в РФ.

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