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Європарламент вимагає міжнародного трибуналу для Путіна і Лукашенко: ухвалено резолюцію

19 січня 2023, 14:00
Резолюція передбачає створення міжнародного трибуналу для розслідування злочинів агресії Росії та Білорусі проти України.
Владимир Путин, Александр Лукашенко
Європарламент проголосував за міжнародний трибунал для Путіна і Лукашенко/ сайт Кремля

У Європарламенті у четвер, 19 січня, схвалили резолюцію, яка закликає створити міжнародний трибунал щодо розслідування злочинів агресії Росії та Білорусі проти України.

За створення міжнародного трибуналу проголосували 472 депутати ЄП, проти – 19. Про це повідомив у Twitter брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

"Європарламент щойно проголосував за резолюцію, що не має обов’язкової сили, яка закликає до створення спеціального міжнародного суду для переслідування злочинів агресії проти України з боку Росії, зазначивши, що він має вести розслідування не лише щодо Путіна та російського керівництва, а й Лукашенка та керівництва Білорусі", – написав журналіст.

Євродепутати наголосили, що підготовча робота Євросоюзу до створення такого спецтрибуналу повинна розпочатися без зволікання, і під час підготовки потрібно зосередитися на створенні механізмів для спеціального трибуналу у співпраці з Україною. Також в Європарламенті наголосили, що потрібно підтримати Україну у збиранні доказів, які в подальшому будуть використані у спецтрибуналі.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував ухвалення відповідної резолюції і закликав усіх партнерів нашої держави підтримати його створення.

"Вітаю ухвалення резолюції Європарламенту про створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Закликаю всіх наших партнерів підтримати такий трибунал. Росія має бути притягнута до відповідальності за свою агресивну війну, справедливість має перемогти", – наголосив президент України.

Раніше повідомлялося, що влада Франції вже запустила процес, який передбачає відкриття спецтрибуналу для російських окупантів. Передбачається, що вони займатимуться злочинами, які скоїли російські агресори в Україні.

Нагадаємо, раніше російський опозиціонер, ексдепутат Держдуми РФ Геннадій Гудков зазначав, що над російським диктатором Володимиром Путіним потрібно провести трибунал і якомога швидше. Однак зараз це неможливо зробити.

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