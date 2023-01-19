Провал планів Путіна і військовий переворот: історик зробив прогноз про швидку зміну влади в Росії

Військовий переворот в РФ дозволить покінчити з КДБ (ФСБ), після чого владу потрібно буде передавати в цивільні руки, вважає російський історик Андрій зубів.

Генерали в Росії стали ближче до сценарію військового перевороту - історик / Колаж скріншот YouTube, УНІАН

Російські генерали добре розуміють, що плани Путіна провалилися, а агресор Росія приречена на поразку у війні проти України, в якій їх же і звинуватять. Вони можуть змиритися, або ж піти на сценарій військового перевороту, який дозволить усунути від влади ФСБ. Згодом потрібно буде передавати керівництво державою в цивільні руки. Про це заявив російський історик і політолог Андрій Зубов.

В інтерв'ю Главреду він розповів про те, що військові добре розуміють – Росія приречена на поразку у війні в ситуації, коли Україна отримує більш якісну західну зброю і підготовку військових.

"Російські генерали розуміють, що приречені на поразку в ситуації, коли Україна отримує більш якісну західну зброю і відповідну підготовку військовослужбовців. Будь-який генерал Лапін або Герасимов усвідомлює, що його особисто звинуватять у програші. Логіка генералів відрізняється від розуміння ситуації тими людьми, які не є військовими – такими як Пригожин, Кадиров або той же Гіркін, які переконані, що можна закидати Україну трупами і шапками і перемогти. Військові вміють рахувати – вони розуміють, що перемоги не буде", - зазначив Зубов.

За його словами, у військових є два варіанти – або погодитися з тим, що їх звинуватять в усіх провалах, або піти на військовий переворот, який дозволить усунути від влади в Росії ФСБ.

"Для них вихід у цій ситуації – або подати у відставку, на що вони піти не готові, або погодитися з тим, що їх знімуть. Інший варіант – зробити якийсь військовий переворот, який для Росії в цій ситуації буде дуже бажаною річчю. Військові не люблять не тільки Кадирова з Пригожиним – вони не люблять ще й КДБ. Це традиційні противники. У нас наразі фактично всією країною керує КДБ (ФСБ). І ніхто не в силах його усунути. Ось навіть якщо буде програна війна – підпишуть угоду, а Путін піде – КДБ висуне на його пост якогось нового товариша, нам зараз з вами невідомого, на це ж місце.

Армія – це нормальна річ, вона є в будь-якій країні. А ось КДБ це специфіка, на жаль, Радянського Союзу і країн-спадкоємиць СРСР. У цьому сенсі військовий переворот дозволить покінчити з КДБ. Потім потрібно буде передати владу в цивільні руки, тому що реальний дипломатичний і внутрішній політичний процес в Росії неможливо регулювати військовій структурі – вона не вміє цього робити", - вважає Зубов.

На думку історика, наразі військові стали ближче до реалізації такого сценарію. Повернення генералів Герасимова і Лапіна сигналізує про посилення позиції військових.

"Мені здається, що зараз військові стають до цього ближче. Очевидно, Путін сам розчарувався в Пригожині і Кадирові, тому повернув старих генералів – спочатку Лапіна, потім Герасимова призначив. Можливо, він сподівається, що вони зроблять якесь диво. Швидше за все, мова йде про тиск Міноборони, причому не Шойгу, а кадрових військових (Шойгу таким не є), які один одного відмінно знають і вчилися в одних академіях... А це дуже велика справа", - підкреслив Андрій Зубов.

Прогнози щодо завершення війни Росії проти України

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов раніше зробив прогноз, згідно з яким війська України в березні підуть у масштабний наступ. Українські сили звільнятимуть свої території від окупантів РФ у кордонах 1991 року. Київ має здобути остаточну перемогу над Москвою.

Секретар РНБО Олексій Данілов прогнозує, що 2023 рік стане роком наступу ЗСУ. Як вважає чиновник, на такий сценарій вказує посилення військової допомоги з боку Заходу у вигляді постачань БМП Bradley, Marder, бронетранспортерів Bastion, бронемашин AMX-10 RC і ЗРК Patriot.

Російський історик Андрій Зубов вважає, що війна Росії проти України закінчиться навесні або влітку. Все залежить від постачань зброї з боку Заходу. На агресора очікує капітуляція.

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Загроза наступу Росії на Україну: