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В обхід позиції Трампа: Палата представників США схвалила надання допомоги Україні

Анна Ярославська
5 червня 2026, 06:51
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Цей документ навряд чи буде розглянуто в Сенаті, який контролюють республіканці.
Військова допомога США
Палата представників проголосувала за допомогу Україні та санкції проти Росії / Колаж: Главред, фото: ОП, defense.gov, facebook.com/oksana.markarova

Головне:

  • Палата представників США схвалила допомогу Україні
  • Законопроект ухвалили в обхід позиції Трампа
  • Сенат навряд чи підтримає документ через позицію більшості

Палата представників США підтримала законопроект про допомогу Україні та масштабні санкції проти Росії. За документ проголосували 226 конгресменів, проти виступили 195.

Як пише AP, автором законопроекту є конгресмен-демократ від штату Нью-Йорк Грегорі Мікс.

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Документ спрямований на зміцнення американської допомоги Україні шляхом надання понад 1 мільярда доларів у вигляді допомоги у сфері безпеки та відновлення. Він також передбачає виділення ще 8 мільярдів доларів на оборону України у вигляді позик.

Законопроект також містить масштабні санкції проти ключових секторів російської економіки.

Окрім фінансування відновлення України та санкцій проти РФ, законопроект передбачає протидію російському впливу, виділення додаткової допомоги у сфері безпеки країнам Балтії.

Палата представників США ухвалила законопроект про надання допомоги Україні
Палата представників США ухвалила законопроект про допомогу Україні / скріншот

The Hill зазначає, що документ винесли на голосування за допомогою спеціальної процедури петиції в обхід комітетів (discharge petition) і завдяки голосам частини республіканців, які пішли проти позиції президента Дональда Трампа.

Зокрема, до демократів приєдналися 18 республіканців і один незалежний конгресмен Кевін Кайлі, чий голос і дозволив запустити цей процес.

"Ми всі хочемо, щоб ця війна закінчилася. Питання в тому, як саме?" — сказав найвищий за рангом представник меншості в Комітеті з закордонних справ Грегорі Мікс під час виступу в Палаті представників.

Він закликав Конгрес підтримати "хоробрих українців, які борються за своє майбутнє, надати їм зброю, необхідну для самозахисту, змусити Кремль заплатити високу ціну за цей аморальний конфлікт і притягнути Росію до відповідальності за її військові злочини".

Законопроект навряд чи пройде Сенат

Попри успішне голосування в Палаті представників, документ навряд чи буде розглянуто в Сенаті, який контролюють республіканці. Лідер більшості республіканець Джон Тун вкрай рідко йде врозріз із позицією Трампа.

Для подолання процедурного блокування потрібно 60 голосів, а без підтримки Трампа це малореально.

Підтримка України з боку республіканців впала

Голосування зафіксувало зниження підтримки України серед республіканців: законопроект підтримали лише 18 членів партії, тоді як у квітні 2024 року за додаткову допомогу Україні проголосував 101 республіканець.

Республіканці, які виступили проти документа, розкритикували його за застарілий текст і назвали "чисто партійним декларативним законопроектом", покликаним внести розкол у їхні ряди.

Голова Комітету з закордонних справ Брайан Маст у листі до однопартійців заявив, що дії демократів заважають спробам президента Трампа виступити посередником для завершення війни.

У свою чергу, Мікс звинуватив республіканців у послабленні позицій України через постійне блокування санкцій та затримку допомоги.

помощь США, инфографика
Допомога США Україні / Інфографіка: Главред ​

Паралельно в Сенаті з квітня 2025 року залишається заблокованою інша ініціатива сенаторів Ліндсі Грем та Річарда Блюменталя. Їхній двопартійний законопроект пропонує запровадження санкцій проти РФ і високих мит для країн, що купують російську нафту.

Прогресу в цьому питанні немає через суперечки щодо формулювань, проте державний секретар Марко Рубіо на слуханнях 3 травня заявив, що підтримує інструменти, передбачені ініціативою Грема-Блюменталя.

санкции
​Санкції проти Росії / Інфографіка: Главред ​

Військова допомога Україні - новини

Як писав Главред, державний секретар США Марко Рубіо заявив, що "досить скоро" з'являться новини про допомогу Україні в розмірі 400 мільйонів доларів, затверджену Конгресом.

США мають намір продовжувати підтримку України та шукати нові можливості для надання необхідної допомоги у захисті від російської агресії. Таку заяву зробив міністр оборони США Піт Гегсет після виступу на першому пленарному засіданні діалогу з питань безпеки Shangri-La Dialogue.

Він підкреслив, що Вашингтон уже надав Києву значну допомогу і водночас стимулював європейських союзників активніше брати участь у підтримці України. За словами Гегсета, Україна демонструє високу ефективність у використанні наданих ресурсів.

Голова комітету з закордонних справ Палати представників США Брайан Маст вважає, що Конгрес США навряд чи схвалить новий великий пакет фінансової допомоги Україні. За словами конгресмена-республіканця, війна Росії проти України відбувається "у дворі Європи", тому саме європейські держави повинні взяти на себе більшу відповідальність за підтримку Києва.

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Про джерело: The Hill

The Hill — американська газета та цифрова медіакомпанія, що базується у Вашингтоні, округ Колумбія. Вона була заснована в 1994 році. У 2020 році це був найбільший незалежний сайт політичних новин у США, пише Вікіпедія.

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