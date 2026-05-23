Сенатори від обох партій просять Пентагон прискорити надання допомоги Україні – AP

Останніми тижнями напруга між Конгресом та адміністрацією президента США Дональда Трампа посилилася.

https://glavred.net/ukraine/senatory-ot-obeih-partiy-prosyat-pentagon-uskorit-vydelenie-pomoshchi-ukraine-ap-10767074.html Посилання скопійоване

Сенатори від обох партій просять Пентагон пришвидшити виділення допомоги Україні / Колаж: Главред, фото: flickr, Генштаб ЗСУ

Коротко:

Сенатори надіслали листа міністру оборони Піту Хегсету

Законодавці вимагають роз'яснень щодо долі $400 млн допомоги Україні

Двопартійна група сенаторів виступила проти затримок з боку Міністерства оборони США у наданні 600 млн доларів допомоги Україні та іншим союзникам у Східній Європі. Про це пише Associated Press.

У п'ятницю, 22 травня, вони надіслали листа міністру оборони Піту Хегсету із закликом виділити ці кошти.

відео дня

Зазначається, що в останні тижні між Конгресом і адміністрацією президента США Дональда Трампа посилилася напруга: законодавці з обох партій вимагають роз'яснень щодо долі $400 млн допомоги Україні та ще $200 млн на оборонні програми в Естонії, Латвії та Литві. Ці кошти були виділені Конгресом минулого року.

Важливо, що невдоволення висловлюють навіть республіканці – на тлі того, як адміністрація Трампа дистанціюється від України та інших європейських союзників.

У Палаті представників також набирає підтримку пропозиція демократів про введення масштабних санкцій проти Росії та виділення $1 млрд військової допомоги Україні.

"Хоча у цього пакету допомоги мало шансів стати законом, він підсилює новий імпульс серед законодавців на підтримку військових зусиль України", — пише видання.

Інфографіка Главред

Оцінка підтримки України з боку партнерів

Політолог і керівник Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко заявив, що допомога Україні від західних союзників залишається стабільною і значною. Він підкреслив, що важливу роль у цьому відіграє Європейський Союз, який надає як фінансову, так і суттєву військову підтримку.

За словами експерта, Україна фактично закуповує американське озброєння за кошти, надані європейськими партнерами. Фесенко також нагадав про переговори у Вашингтоні 18 серпня, де обговорювався масштабний пакет військових закупівель на суму 90–100 млрд доларів.

"Йдеться про зброю стримування, яка служить довгостроковою гарантією безпеки для України. Така масштабна підтримка партнерів значно ускладнює Росії здобуття перемоги у війні", — підкреслив експерт.

Військова допомога Україні – останні новини

Як писав Главред, Державний департамент США схвалив продаж Україні комплектів керованих авіабомб Joint Direct Attack Munition – Extended Range (JDAM-ER) та супутнього обладнання на суму 373,6 млн доларів. Україна звернулася із запитом на придбання 1 200 комплектів хвостових частин для JDAM типу KMU-572 та 332 комплектів типу KMU-556.

Голова комітету з закордонних справ Палати представників США Брайан Маст вважає, що Конгрес США навряд чи схвалить новий великий пакет фінансової допомоги Україні. За словами конгресмена-республіканця, війна Росії проти України відбувається "у дворі Європи", тому саме європейські держави повинні взяти на себе більшу відповідальність за підтримку Києва.

Тим часом Україна та Німеччина підписали нові оборонні угоди, які передбачають розширення співпраці у сфері протиповітряної оборони, далекобійних можливостей та виробництва дронів.

Велика Британія оголосила про найбільшу в історії передачу безпілотників Україні — 120 тисяч дронів різних типів, поставки яких уже почалися. Про це повідомив міністр оборони Джон Хілі, підкресливши, що Лондон не скорочуватиме підтримку Києва, незважаючи на зміну глобального інформаційного фокусу.

Інші новини:

Про джерело: The Associated Press Associated Press (скорочено AP) – одне з найбільших у світі інформаційних агентств США, всесвітня новинна мережа. Агентство засноване в травні 1846 р. з ініціативи видавця газети "Нью-Йорк Сан" Мозеса Біча. Штаб-квартира розташована в Нью-Йорку. АР обслуговує тисячі ЗМІ (преса, радіо, телебачення) у різних країнах, обмінюється інформацією з багатьма іншими міжнародними та національними інформагентствами, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред