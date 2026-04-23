ЄС розблокував пакет допомоги Україні на 90 мільярдів євро - на що підуть кошти

Зеленський заявив, що новий пакет допомоги від ЄС посилить обороноздатність, підтримає економіку та дозволить фінансувати ключові потреби держави.

Зеленський розповів, коли чекати на кошти від ЄС та на що вони будуть спрямовуватись

ЄС розблокував пакет підтримки на 90 мільярдів євро для України

Зеленський розповів, на що підуть кошти та коли очікувати на перший транш

Також розблоковано 20-й пакет санкцій проти РФ

Країни Євросоюзу розблокували пакет макрофінансової підтримки для України на 90 мільярдів євро та 20-й пакет санкцій проти країни-агресорки Росії. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

"Сьогодні важливий день для нашого захисту і для наших відносин із Євросоюзом. Розблоковано європейський пакет підтримки для України – це 90 мільярдів євро на два роки", - повідомив він. відео дня

Президент Володимир Зеленський зазначив, що новий європейський пакет допомоги посилить обороноздатність України, підвищить її стійкість і дасть змогу виконувати соціальні зобов’язання перед громадянами відповідно до законодавства. Він також підкреслив, що країна вже понад чотири роки повномасштабної війни забезпечує собі фінансову стабільність.

​За його словами, ведеться робота над тим, щоб перший транш підтримки надійшов уже у травні-червні. Кошти планують спрямувати, зокрема, на виробництво озброєння, закупівлю необхідної техніки у партнерів, яку поки не виготовляють в Україні, а також на підготовку енергетичної системи та критичної інфраструктури до наступної зими.

"Будемо обговорювати з партнерами в рамках зустрічей на Кіпрі і подальший санкційний тиск на Росію за цю війну: 20-й пакет розблокований і має бути продовжений іншими санкційними кроками. Продовжимо опрацьовувати з партнерами і новий формат співпраці – Drone Deals, що підтвердив свою ефективність на Близькому Сході та в Затоці. Вважаємо, що тільки спільні зусилля дають справді значну силу і мати саме таку силу Європа заслуговує", - резюмує він.

На що ще підуть кошти ЄС

Також сьогодні, 23 квітня, під час спілкування з журналістами президент України повідомив, що перший транш кредиту ЄС у розмірі 90 мільярдів євро планують спрямувати на зміцнення української армії, зокрема на розвиток внутрішнього виробництва вітчизняного озброєння. Також розглядається можливість додаткового посилення за рахунок закупівлі дефіцитної зброї у партнерів.

"Але передусім це соціальна підтримка наших людей, це підтримка нашої армії і виробництво дронів, систем радіоелектронної боротьби тощо. Ви про це знаєте в деталях. Тому працюємо і над наступними санкціями, віримо в те, що все буде розблоковано, Україна зробила все, що обіцяла, в терміни, які обіцяла", - вказував він.

Чому важливе прийняття 20-го пакету санкцій проти РФ Уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк в ексклюзивному коментарі Главреду повідомив, що після офіційного затвердження 20-го пакета санкцій проти Росії одразу розпочнеться координація подальших кроків для посилення тиску на країну-агресорку Росію. "Очевидно, що Росія не має наміру припиняти війну добровільно, тому саме економічний тиск та системні обмеження є ключовим інструментом для її зупинки", - вказав він. Він підкреслив, що зараз сприятливий момент для запровадження максимально жорстких обмежень, зокрема щодо експорту російської нафти морем, аби позбавити агресора доходів, які спрямовуються на фінансування війни. Крім того, найближчим часом ЄС може ухвалити окремі санкції проти осіб, причетних до викрадення українських дітей, а також проти ключових представників пропаганди. "Надалі ми наполягаємо на посиленні тиску на фінансовий сектор та нафтову інфраструктуру РФ. Маємо чудову нагоду нарешті внести до списків тих олігархів та патріархів, які раніше уникали санкцій завдяки "адвокаційним послугам" чи політичному заступництву окремих урядів. Винятків бути не може. Також окремий фокус — на російському ВПК: поточних обмежень все ще недостатньо, щоб повністю зупинити виробництво зброї, тому цей напрямок залишається нашим пріоритетом", - резюмував він.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський наголосив, що світові лідери мають безпосередньо вести діалог із російським керівником Володимиром Путіним, щоб змусити його припинити війну, оскільки спроби знайти компроміси можуть не дати результату.

Він також зазначив, що послаблення санкцій створює в російського керівництва хибне відчуття можливості продовжувати війну. Поки міжнародна спільнота допускає обхід обмежень, Кремль використовує доходи від нафти для виробництва дронів і ракет, які застосовуються проти України.

Водночас Сполучені Штати знову пом’якшили обмеження щодо російської нафти, продовживши дію спеціального дозволу, який дає змогу іноземним країнам купувати нафту та нафтопродукти РФ, що вже перебувають у морі. Рішення ухвалило Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США, і нова ліцензія дозволяє доставку та продаж сировини, завантаженої на танкери станом на 17 квітня 2026 року.

Про персону: Владислав Власюк Владислав Власюк — український адвокат, уповноважений президента України з питань санкційної політики. Народився 25 лютого 1989 року у Вінниці. Навчався на юридичному факультеті Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, де 2012 року отримав ступінь магістра права. У 2014 році отримав ступінь магістра в Лондонському університеті королеви Марії, спеціалізуючись на міжнародному інвестиційному арбітражі, корпоративних фінансах, міжнародних енергетичних угодах та міжнародному енергетичному арбітражі. У 2012 році він отримав адвокатську ліцензію та став співзасновником юридичної фірми "еПраво", де був керуючим партнером. У 2014 році увійшов до складу громадської ради Міністерства енергетики та вугільної промисловості, представляючи Асоціацію юристів України та обіймаючи посаду голови юридичної комісії. У жовтні та листопаді того ж року Власюк пройшов стажування в юридичній фірмі Clifford Chance LLP у Лондоні, спеціалізуючись на міжнародному корпоративному праві. З 2015 по 2016 рік Власюк працював у Національній поліції, спочатку як інструктор з кримінального права для співробітників патрульної поліції, а потім як заступник начальника департаменту патрульної поліції. Наприкінці 2015 року він недовго обіймав посаду начальника штабу голови Національної поліції, а потім очолив відділ адміністративної практики департаменту патрульної поліції. Є співзасновником низки неурядових організацій, зокрема бюро LEAD, Офісу професійної підтримки відновлення, організації "Юристи за екологію", адвокатської ініціативи StopBullying та Асоціації з розвитку штучного інтелекту. У 2017 році він став директором управління з прав людини та доступу до правосуддя Міністерства юстиції, курируючи ініціативи з правової освіти та антирейдерської діяльності. У цей час він очолював антирейдерську комісію міністерства, відповідальну за розгляд скарг, пов’язаних із державною реєстрацією. Обіймав цю посаду до 2019 року. У березні 2022 року Владислав Власюк приєднався до Офісу Президента України як радник глави установи, де почав керувати низкою проєктів. Крім того, він обійняв посаду першого заступника керівника Task Force UA – міжвідомчої групи, що займається виявленням та арештом активів осіб, причетних до агресії Росії проти України. З серпня 2024 року обіймає посаду радника президента Володимира Зеленського та уповноваженого з питань санкційної політики, займаючись розробкою та реалізацією санкційної стратегії України.

