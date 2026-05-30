Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Нова допомога Україні у війні з РФ: у США зробили несподівану заяву

Олексій Тесля
30 травня 2026, 18:34
google news Підпишіться
на нас в Google
Вашингтон уже надав Києву значну допомогу й водночас заохотив європейських союзників, нагадав Піт Гегсет.
ЗРК
Піт Гегсет оголосив про нову допомогу для України / Колаж: Главред, фото: Defense.gov/John Hamilton, скріншот YouTube

Важливе із заяв Гегсета:

  • Вашингтон планує продовжувати підтримку України
  • США мають намір забезпечити здатність України протистояти вторгненню РФ

США мають намір продовжувати підтримку України та шукати нові можливості для надання необхідної допомоги у захисті від російської агресії.

Таку заяву зробив міністр оборони США Піт Гегсет після виступу на першому пленарному засіданні діалогу з питань безпеки Shangri-La Dialogue, відповідаючи на запитання журналістів, повідомляє DRM News.

відео дня

Він підкреслив, що Вашингтон уже надав Києву значну допомогу і водночас стимулював європейських союзників активніше брати участь у підтримці України.

"Там, де ми могли допомогти Україні, ми допомогли. Там, де ми могли надати Європі можливість робити більше, ми це зробили", — зазначив Гегсет.

Міністр додав, що європейські країни в останні місяці значно посилили підтримку України, а сама Україна демонструє високу ефективність у використанні наданих ресурсів.

"Європа активізувала свої зусилля, а Україна в цьому процесі продемонструвала таку ж, якщо не більшу, ефективність", — підкреслив глава Пентагону.

Він також зазначив, що США мають намір забезпечити, щоб Україна зберігала здатність протистояти російському вторгненню.

"Ми хочемо, щоб вони могли захищатися, і знайдемо спосіб гарантувати нашу допомогу", — сказав міністр оборони.

помощь США, инфографика
/ Главред

Допомога Україні з боку союзників: оцінка експерта

Політичний експерт, керівник Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко вважає, що міжнародна підтримка України зберігається на високому рівні. За його оцінкою, ключову роль у цьому процесі продовжує відігравати Європейський Союз, який забезпечує як фінансову допомогу, так і постачання військової техніки та озброєння.

Експерт зазначив, що європейські країни фактично фінансують закупівлю американської зброї для України. Він також нагадав про переговори, що відбулися 18 серпня у Вашингтоні, під час яких обговорювалася можливість реалізації великої програми військових закупівель загальною вартістю від 90 до 100 мільярдів доларів.

За словами Фесенка, йдеться про формування довгострокового оборонного потенціалу України та створення додаткових гарантій безпеки. Він вважає, що масштабна підтримка з боку західних партнерів істотно знижує шанси Росії досягти своїх цілей у війні.

Військове співробітництво між Україною та США — новини за темою

Як повідомляв Главред, США та Україна наблизилися до формування нової моделі оборонного партнерства: міжурядові команди підготували проект меморандуму, який має визначити умови майбутньої угоди.

Нагадаємо, американські військові розгорнули українську систему протидії дронам "Карта неба" на ключовій авіабазі в Саудівській Аравії після серії ударів іранських безпілотників і ракет. За даними Reuters, платформу встановили на базі Принца Султана, а українські інструктори вже прибули для навчання американських підрозділів.

Раніше повідомлялося, що українські військові накопичили унікальний досвід протидії іранським дронам типу "Шахед", який може бути корисним для США у протистоянні з Іраном. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Вас може зацікавити:

Про Персону: Піт Гегсет

Пітер Брайан Гегсет - американський телеведучий, письменник і колишній офіцер Національної гвардії США, якого новообраний президент Дональд Трамп номінував у листопаді 2024 року на посаду міністра оборони США у своєму другому кабінеті, повідомляє Вікіпедія.

Політичний коментатор Fox News з 2014 року та співведучий Fox & Friends у вихідні дні з 2017 по 2024 рік, раніше він був виконавчим директором організацій Vets for Freedom та Concerned Veterans for America.

Гегсет розглядався як кандидат на посаду міністра у справах ветеранів США в першій адміністрації Трампа, але замість нього було призначено Девіда Шулкіна. Гегсет є автором книг, серед яких "Американський хрестовий похід" (2020) та "Війна з воїнами" (2024).

12 листопада 2024 року Трамп заявив, що Гегсет буде його кандидатом на посаду міністра оборони США.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
новини США військова допомога війна Росії та України Піт Гегсет
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Нова допомога Україні у війні з РФ: у США зробили несподівану заяву

Нова допомога Україні у війні з РФ: у США зробили несподівану заяву

18:34Світ
РФ може вдарити по Києву "Орешником": полковник - про "домовленості" з Кремлем

РФ може вдарити по Києву "Орешником": полковник - про "домовленості" з Кремлем

18:27Ексклюзиви
В Україні випав сніг перед початком літа: де влупив мороз

В Україні випав сніг перед початком літа: де влупив мороз

16:51Синоптик
Реклама

Популярне

Більше
31 травня — Пресвята Трійця: що можна і не можна робити у церковне свято

31 травня — Пресвята Трійця: що можна і не можна робити у церковне свято

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці з черв'яком у яблуці за 12 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці з черв'яком у яблуці за 12 с

"Чорна смуга" позаду: для чотирьох знаків зодіаку завершуються важкі часи

"Чорна смуга" позаду: для чотирьох знаків зодіаку завершуються важкі часи

Міста України готують до кругової оборони: в яких нових регіонах можуть початись бої

Міста України готують до кругової оборони: в яких нових регіонах можуть початись бої

Кінець тривогам: які три знаки зодіаку знайдуть повний спокій на вихідних

Кінець тривогам: які три знаки зодіаку знайдуть повний спокій на вихідних

Останні новини

19:37

Прикмети та фен-шуй: які популярні речі в домі приносять вам нещастя

19:11

Не Банкова і не Рада: названо справжні цілі нового ударуРФ по Києву

19:10

Чому Кремль сам підігріває чутки про двійників Путіна: несподівана версіяПогляд

18:48

Телефон підключили до двох зарядних пристроїв одночасно і розкрили "секрет"

18:34

Нова допомога Україні у війні з РФ: у США зробили несподівану заяву

Чим будуть небезпечні нові ракетні атаки Росії на Київ: Жданов – про цілі ударів і паніку в КремліЧим будуть небезпечні нові ракетні атаки Росії на Київ: Жданов – про цілі ударів і паніку в Кремлі
18:27

РФ може вдарити по Києву "Орешником": полковник - про "домовленості" з КремлемЕксклюзив

18:07

Чудо-засіб за копійки: як звичайний перекис водню відмиє всю оселю

18:02

Загроза на кухні: експерти закликали не мити посуд губками, названо альтернативуВідео

17:34

Ексспівробітник СБУ назвав ймовірні терміни завершення війни та розкрив умову

Реклама
17:29

У родині принца Вільяма і Кейт Міддлтон стався розбрат - що сталося

17:01

Як ще можна назвати Оксану українською: тільки не Ксюша

16:51

В Україні випав сніг перед початком літа: де влупив мороз

16:51

Папуга лаявся на дітей і "посилав куди подалі" птахів у зоопарку

16:42

Джинси додадуть 5 кілограм на рівному місці: стиліст розкрила, як врятувати образВідео

16:33

"М'ясорубка" на фронті: Коваленко розкрив причину колосальних втрат армії РФВідео

16:33

Росія вдарила по поїздах у великому місті: є жертви, що відомо про наслідки

16:26

Хліб буде свіжим тижнями: дієтологиня розкрила геніальний спосіб зберігання

16:13

Гороскоп Таро на повню 31 травня: Овнам — тріумф, Близнюкам — страх, Рибам — вибірВідео

16:06

Чи допоможе кавова гуща врятуватися від мурах: міф чи корисний лайфхак

15:51

Всього кілька простих дій допоможуть захистити автомобіль від літньої спекиВідео

Реклама
15:43

Ротару похвалилася онукою та звернулася до неї з особливого приводу — деталі

15:39

Чому Росія боїться бити по урядовому кварталу: названо несподіваний нюанс

15:18

Прикмети про волосся: чому домашня стрижка чоловіка руйнує шлюб

15:15

Щоб не накликати біду: які трави категорично не можна освячувати на Трійцю

15:11

Сигнал, який не можна ігнорувати: чому кіт насправді ховається і кричить ночамиВідео

14:45

"Навіть були істерики": Ксенія Мішина здивувала зізнаннями про себе

14:43

Студентка пережила момент, який спочатку налякав, а потім розсмішив усіх

14:39

Війна дронів та інтелекту: Юсов назвав ключові технологічні тренди на наступні 12 місяців

14:37

Зникає удача та фінансові ресурси: чому не можна спати з мокрим волоссям

14:29

Міста України готують до кругової оборони: в яких нових регіонах можуть початись боїВідео

14:13

Емма стала Оскаром: дочка Джей Ло зважилася на камінг-аут

13:47

"Незважаючи на зраду": український фільм отримав престижну премію "Еммі"Відео

13:31

У пустелі відкрили посудину й знайшли загадкові скарби епохи халіфів

13:07

"Поганого не зробила": Олена Тополя висловилася про зради в шлюбі

13:07

РФ змінює цілі атак: Жданов розкрив небезпеку нових ракетних ударів по Києву

12:58

Чому жовтіє цибуля: прихована загроза може отруїти ґрунт на 20 роківВідео

12:55

"Усі постійно хворіють": Alyona Alyona поскаржилася на погіршення здоров’я

12:22

Кількість загиблих зросла: РФ масовано атакує Запоріжжя, що відомо про наслідкиФото

12:20

Китайський гороскоп на завтра, 31 травня: Собакам — терпіння, Коням — токсичність

12:09

Брати виловили величезну рибу, яку називають "скарбом морів"

Реклама
11:54

31 травня — Пресвята Трійця: що можна і не можна робити у церковне свято

11:45

Знищили одразу два літаки Ту і не тільки: "Мадяр" заявив про вибухову ніч в РФ

11:25

РФ готується до масованого обстрілу: авіаексперт розкрив, чим битимуть цього разу

11:14

"Усі ж бачать": дружину Остапчука запідозрили у фейковому весіллі

11:09

Юна полтавчанка змусила весь світ говорити про себе після гучної перемоги

10:58

Для тих, хто народився у конкретні чотири місяці, доля приготувала особливу місію

10:38

То зліт, то падіння: чому у людей-"вісімок" найскладніша й найпотужніша карма

10:05

"Гірко молодим": 24-річний автор хіта "Смарагдове небо" одружився

09:51

"Це війна на виснаження": українські дрони все сильніше впливають на перебіг війни - WP

09:44

Здіймається густий стовп диму: потужний вибух прогримів біля Рівного - є влучання

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річЯка помилка під час поливу рослин може їх вбити
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Економіка
Курс валютЦіни на продуктиГрошова допомогаТарифи
Новини шоу бізнесу
Олена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп Кіркоров
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Регіони
Новини ХарковаНовини ЛьвоваНовини ПолтавиНовини ДніпраНовини СумНовини ТернополяНовини ЧеркасиНовини ЖитомираНовини РівногоНовини ОдесиНовини Запоріжжя
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПранняПрибиранняКімнатні рослиниАвто

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти