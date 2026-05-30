Нова допомога Україні у війні з РФ: у США зробили несподівану заяву

Вашингтон уже надав Києву значну допомогу й водночас заохотив європейських союзників, нагадав Піт Гегсет.

Піт Гегсет оголосив про нову допомогу для України

Важливе із заяв Гегсета:

Вашингтон планує продовжувати підтримку України

США мають намір забезпечити здатність України протистояти вторгненню РФ

США мають намір продовжувати підтримку України та шукати нові можливості для надання необхідної допомоги у захисті від російської агресії.

Таку заяву зробив міністр оборони США Піт Гегсет після виступу на першому пленарному засіданні діалогу з питань безпеки Shangri-La Dialogue, відповідаючи на запитання журналістів, повідомляє DRM News.

Він підкреслив, що Вашингтон уже надав Києву значну допомогу і водночас стимулював європейських союзників активніше брати участь у підтримці України.

"Там, де ми могли допомогти Україні, ми допомогли. Там, де ми могли надати Європі можливість робити більше, ми це зробили", — зазначив Гегсет.

Міністр додав, що європейські країни в останні місяці значно посилили підтримку України, а сама Україна демонструє високу ефективність у використанні наданих ресурсів.

"Європа активізувала свої зусилля, а Україна в цьому процесі продемонструвала таку ж, якщо не більшу, ефективність", — підкреслив глава Пентагону.

Він також зазначив, що США мають намір забезпечити, щоб Україна зберігала здатність протистояти російському вторгненню.

"Ми хочемо, щоб вони могли захищатися, і знайдемо спосіб гарантувати нашу допомогу", — сказав міністр оборони.

Допомога Україні з боку союзників: оцінка експерта

Політичний експерт, керівник Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко вважає, що міжнародна підтримка України зберігається на високому рівні. За його оцінкою, ключову роль у цьому процесі продовжує відігравати Європейський Союз, який забезпечує як фінансову допомогу, так і постачання військової техніки та озброєння.

Експерт зазначив, що європейські країни фактично фінансують закупівлю американської зброї для України. Він також нагадав про переговори, що відбулися 18 серпня у Вашингтоні, під час яких обговорювалася можливість реалізації великої програми військових закупівель загальною вартістю від 90 до 100 мільярдів доларів.

За словами Фесенка, йдеться про формування довгострокового оборонного потенціалу України та створення додаткових гарантій безпеки. Він вважає, що масштабна підтримка з боку західних партнерів істотно знижує шанси Росії досягти своїх цілей у війні.

Військове співробітництво між Україною та США — новини за темою

Як повідомляв Главред, США та Україна наблизилися до формування нової моделі оборонного партнерства: міжурядові команди підготували проект меморандуму, який має визначити умови майбутньої угоди.

Нагадаємо, американські військові розгорнули українську систему протидії дронам "Карта неба" на ключовій авіабазі в Саудівській Аравії після серії ударів іранських безпілотників і ракет. За даними Reuters, платформу встановили на базі Принца Султана, а українські інструктори вже прибули для навчання американських підрозділів.

Раніше повідомлялося, що українські військові накопичили унікальний досвід протидії іранським дронам типу "Шахед", який може бути корисним для США у протистоянні з Іраном. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Про Персону: Піт Гегсет Пітер Брайан Гегсет - американський телеведучий, письменник і колишній офіцер Національної гвардії США, якого новообраний президент Дональд Трамп номінував у листопаді 2024 року на посаду міністра оборони США у своєму другому кабінеті, повідомляє Вікіпедія. Політичний коментатор Fox News з 2014 року та співведучий Fox & Friends у вихідні дні з 2017 по 2024 рік, раніше він був виконавчим директором організацій Vets for Freedom та Concerned Veterans for America. Гегсет розглядався як кандидат на посаду міністра у справах ветеранів США в першій адміністрації Трампа, але замість нього було призначено Девіда Шулкіна. Гегсет є автором книг, серед яких "Американський хрестовий похід" (2020) та "Війна з воїнами" (2024). 12 листопада 2024 року Трамп заявив, що Гегсет буде його кандидатом на посаду міністра оборони США.

