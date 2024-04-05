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У невизнаному Придністров'ї безпілотник атакував військову частину: реакція ГУР

Руслана Заклінська
5 квітня 2024, 21:32
Внаслідок вибуху незначних ушкоджень нібито зазнала радіолокаційна станція.
У невизнаному Придністров'ї безпілотник атакував військову частину: реакція ГУР
У "ПМР" скаржаться на атаку невідомого БПЛА / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, "Первый Приднестровский телеканал", УНІАН

У п'ятницю, 5 квітня, у невизнаному Придністров'ї на території військової частини стався вибух. Військовий об'єкт атакував невідомий безпілотний літальний апарат. Про це повідомили місцеві пропагандисти з телеканалу "Перший Придністровський".

Пропагандисти повідомляють, що близько 14:35 дрон-камікадзе прилетів на територію військової частини міністерства оборони "ПМР", регіоні, який Молдова визнає як тимчасово окуповану територію. Вибух пролунав в Рибницькому районі - за 6 км від придністровсько-українського кордону. Проте в так званому міністерстві оборони Придністров'я наразі не звинувачують Україну.

Внаслідок вибуху пошкодження нібито зазнала радіолокаційна станція. На опублікованих фотографіях видно невелику та неглибоку вирву у землі, що свідчить про незначний обсяг пошкоджень.

відео дня

"Ціллю стала радіолокаційна станція, яка зазнала незначних ушкоджень, але обійшлося без постраждалих. На місці працює слідчо-оперативна група. Відкрито кримінальне провадження", - йдеться у повідомленні.

Реакція ГУР

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов заявив, що Україна не має жодного відношення до згаданої події. Він підкреслив у коментарі "Cуспільному", що Україна "не витрачала б цінні дрони, для подібних дрібних провокацій".

"В цілому, можна сказати, що є сили, зацікавлені у дестабілізації ситуації в регіоні, під приводом, нібито підготовки ПМР до атаки на Одесу. Вони сіють паніку та організовують провокації, але ситуація відстежується та знаходиться під контролем" - зазначив Юсов.

Придністровська Молдавська Республіка

Придністровська Молдавська Республіка - самопроголошена держава у Східній Європі на території Придністров'я, яку міжнародна спільнота визнає частиною Молдови.

Так звану "незалежність" ніким не визнаної Придністровської Молдавської Республіки було проголошено 25 серпня 1991 року, після чого між сепаратистами та російськими військовими з одного боку та молдовськими військами з іншого почався короткочасний збройний конфлікт, що завершився фактичною перемогою сепаратистів за участі російської армії.

Вибухи в Придністров'ї - атака на військову частину

Нагадаємо, 17 березня у невизнаній "Придністровській молдавській республіці", контрольованій РФ, поскаржились на атаку дрона на військову частину. Внаслідок інциденту згорів вертоліт.

Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що за атакою безпілотників 17 березня в невизнаному Придністров'ї стоїть Росія з метою дестабілізувати ситуацію в Молдові. При цьому колишній "голова Верховної ради" Придністров'я Олександр Щерба заявив про "українські відбитки", проте причетність України вважається малоймовірним.

У невизнаному Придністров'ї безпілотник атакував військову частину: реакція ГУР
Інфографіка: Главред

Крім цього, у невизнаному Придністров'ї 28 лютого "депутати" звернулися до Ради Федерації і Держдуми Росії, а також до інших міжнародних організацій з проханням про захист від тиску Молдови, посила.чись на "економічну блокаду". Вони також звернулися до учасників міжнародного процесу у форматі 5+2, до якого входить Україна.

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безпілотник Придністров'я ПМР атака дронів
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