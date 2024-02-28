У Придністров'ї звернулися "за допомогою" до Росії: які "рішення" були ухвалені

"Депутати" окупованого агресором Росією Придністров'я (ПМР) звернулися до російської Ради Федерації і Держдуми з так званим "проханням" щодо запуску заходів, спрямованих на "захист ПМР" в умовах, мовляв, посилення тиску з боку Молдови. Тирасполь свої дії мотивує "економічною блокадою" від Кишиніва.
Як повідомляє молдавське видання Newsmaker, відповідне "рішення" було ухвалено на з'їзді місцевих "парламентських" представників у середу, 28 лютого.
Що "ухвалили" на з'їзді в Придністров'ї
Крім заяви на адресу Росії, вони також звернулися до ОБСЄ, СНД, Європарламенту, Міжнародного комітету Червоного Хреста і генерального секретаря ООН Антоніу Гуттеріша із закликом "вплинути на керівництво Молдови для повернення до адекватного діалогу і припинити порушення прав і свобод жителів Придністров'я"
Так виглядає цитата зі "звернення", мовляв, з'їзду, до Москви.
"Звернутися до Ради Федерації і Державної Думи Росії з проханням про реалізацію заходів щодо захисту Придністров'я в умовах посилення тиску Молдови. У Придністров'ї живуть понад 220 тисяч громадян Росії. Росія бере участь у миротворчій місії на Дністрі і є гарантом і посередником у перемовному процесі", - пише Новини Придністров'я.
У Придністров'ї звернулися і до України?!
"Звернутися на адресу учасників міжнародного перемовного процесу у форматі 5 + 2", - так виглядає третій пункт заяви. Група 5+2 – це Молдова, Придністров'я, ОБСЄ, Російської Федерації, Україна, ЄС і США.
Україна та Придністров'я
Україна - один з учасників групи 5+2. Офіційно цей формат залишається єдиним чинним міжнародним форматом для врегулювання придністровського конфлікту.
Президент Зеленський вважає, що формат не працює, оскільки там посередником є країна-окупант Росія.
"Ви бачите життя в проекті 5+2? Ви бачите результат? Для чого говорити про проект, який неживий? Я не бачу сенсу про це говорити", - казав український глава держави в червні минулого року.
У чому Придністров'я звинуватило Молдову
Представники невизнаної ПМР звинуватили офіційний Кишинів у розв'язуванні "економічної війни" проти Тирасполя і "навмисній" блокаді перемовин.
При цьому вони "просять" забезпечити цивілізоване врегулювання "конфлікту", під яким мають на увазі "тиск Молдови" на регіон
Як виглядає рішення "з'їзду" невизнаної ПМР:
У чому суть Придністровського конфлікту - довідка
Придністров'я - невизнана республіка, регіон Молдови, який Кишинів не контролює з 1992 року. Росія підтримує сепаратистів, які там перебувають, і близько 20 років тримає там угруповання військ у 1700 окупантів.
Конфлікт між Тирасполем і Кишиневим почався з внутрішніх протиріч (через мовне питання), які підхопила і розгойдала Росія, скориставшись ситуацією.
Збройна стадія конфлікту була завершена 1 серпня 1992 року. 21 липня того ж року було запущено угоду про мирне врегулювання.
По суті, зараз там заморожений конфлікт. Москва може розглядати Придністров'я як плацдарм для провокацій проти Одеси.
Найбільший склад боєприпасів у Ковбасній
Відомо, що в селі Ковбасна в Придністров'ї знаходиться найбільший в Європі склад боєприпасів. За різними оцінками, там до двох десятків тонн різних боєприпасів.
Війна в Україні та Придністров'ї
Президент Володимир Зеленський закликав війська РФ забратися з Придністров'я. Він говорив, що Україна готова вирішити проблему, проте Молдова поки що не зверталася з відповідним проханням.
Росія навряд чи здатна провести наземну операцію проти України з Придністров'я, вважають аналітики американського Інституту вивчення війни. Згідно з їхніми оцінками, ймовірність сценарію низька, оскільки Москва має там контингент з вкрай обмеженою здатністю до ведення бойових дій.
Якщо Придністров'я оголосить про "приєднання" до РФ, на Молдову чекає свій Донбас, вважає ексміністр оборони Молдови Віталій Маринуца. В інтерв'ю Главреду він розповів про те, що Кишиневу слід було б готуватися до різних варіантів розвитку подій після початку повномасштабної війни Росії проти України.
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