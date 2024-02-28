УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

У Придністров'ї звернулися "за допомогою" до Росії: які "рішення" були ухвалені

Андрій Ганчук
28 лютого 2024, 14:36оновлено 28 лютого, 15:44
У невизнаному Придністров'ї звернулися парламенту агресорки Росії з так званим "проханням про захист" російських громадян, які проживають в анклаві.
Придністров'я, Росія
У Придністров'ї просять Росію "допомогти цивілізовано врегулювати конфлікт" з Молдовою / Колаж: Главред, фото: УНІАН

"Депутати" окупованого агресором Росією Придністров'я (ПМР) звернулися до російської Ради Федерації і Держдуми з так званим "проханням" щодо запуску заходів, спрямованих на "захист ПМР" в умовах, мовляв, посилення тиску з боку Молдови. Тирасполь свої дії мотивує "економічною блокадою" від Кишиніва.

Як повідомляє молдавське видання Newsmaker, відповідне "рішення" було ухвалено на з'їзді місцевих "парламентських" представників у середу, 28 лютого.

Що "ухвалили" на з'їзді в Придністров'ї

Крім заяви на адресу Росії, вони також звернулися до ОБСЄ, СНД, Європарламенту, Міжнародного комітету Червоного Хреста і генерального секретаря ООН Антоніу Гуттеріша із закликом "вплинути на керівництво Молдови для повернення до адекватного діалогу і припинити порушення прав і свобод жителів Придністров'я"

відео дня

Так виглядає цитата зі "звернення", мовляв, з'їзду, до Москви.

"Звернутися до Ради Федерації і Державної Думи Росії з проханням про реалізацію заходів щодо захисту Придністров'я в умовах посилення тиску Молдови. У Придністров'ї живуть понад 220 тисяч громадян Росії. Росія бере участь у миротворчій місії на Дністрі і є гарантом і посередником у перемовному процесі", - пише Новини Придністров'я.

У Придністров'ї звернулися і до України?!

"Звернутися на адресу учасників міжнародного перемовного процесу у форматі 5 + 2", - так виглядає третій пункт заяви. Група 5+2 – це Молдова, Придністров'я, ОБСЄ, Російської Федерації, Україна, ЄС і США.

Україна та Придністров'я

Україна - один з учасників групи 5+2. Офіційно цей формат залишається єдиним чинним міжнародним форматом для врегулювання придністровського конфлікту.

Президент Зеленський вважає, що формат не працює, оскільки там посередником є країна-окупант Росія.

"Ви бачите життя в проекті 5+2? Ви бачите результат? Для чого говорити про проект, який неживий? Я не бачу сенсу про це говорити", - казав український глава держави в червні минулого року.

У чому Придністров'я звинуватило Молдову

Представники невизнаної ПМР звинуватили офіційний Кишинів у розв'язуванні "економічної війни" проти Тирасполя і "навмисній" блокаді перемовин.

При цьому вони "просять" забезпечити цивілізоване врегулювання "конфлікту", під яким мають на увазі "тиск Молдови" на регіон

Як виглядає рішення "з'їзду" невизнаної ПМР:

Наддністрянщина
Документ з'їзду ПМР / Соцмережі

У чому суть Придністровського конфлікту - довідка

Придністров'я - невизнана республіка, регіон Молдови, який Кишинів не контролює з 1992 року. Росія підтримує сепаратистів, які там перебувають, і близько 20 років тримає там угруповання військ у 1700 окупантів.

Конфлікт між Тирасполем і Кишиневим почався з внутрішніх протиріч (через мовне питання), які підхопила і розгойдала Росія, скориставшись ситуацією.

Збройна стадія конфлікту була завершена 1 серпня 1992 року. 21 липня того ж року було запущено угоду про мирне врегулювання.

По суті, зараз там заморожений конфлікт. Москва може розглядати Придністров'я як плацдарм для провокацій проти Одеси.

Найбільший склад боєприпасів у Ковбасній

Відомо, що в селі Ковбасна в Придністров'ї знаходиться найбільший в Європі склад боєприпасів. За різними оцінками, там до двох десятків тонн різних боєприпасів.

Війна в Україні та Придністров'ї

Президент Володимир Зеленський закликав війська РФ забратися з Придністров'я. Він говорив, що Україна готова вирішити проблему, проте Молдова поки що не зверталася з відповідним проханням.

Росія навряд чи здатна провести наземну операцію проти України з Придністров'я, вважають аналітики американського Інституту вивчення війни. Згідно з їхніми оцінками, ймовірність сценарію низька, оскільки Москва має там контингент з вкрай обмеженою здатністю до ведення бойових дій.

Якщо Придністров'я оголосить про "приєднання" до РФ, на Молдову чекає свій Донбас, вважає ексміністр оборони Молдови Віталій Маринуца. В інтерв'ю Главреду він розповів про те, що Кишиневу слід було б готуватися до різних варіантів розвитку подій після початку повномасштабної війни Росії проти України.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
Придністров'я
Реклама

Головне за день

У Придністров'ї звернулися "за допомогою" до Росії: які "рішення" були ухвалені

У Придністров'ї звернулися "за допомогою" до Росії: які "рішення" були ухвалені

14:36 Світ
США ухвалили важливе рішення для українських переселенців: що варто знати

США ухвалили важливе рішення для українських переселенців: що варто знати

14:30 Світ
24 лютого буде повторюватись: Буданов назвав умову закінчення війни з Росією

24 лютого буде повторюватись: Буданов назвав умову закінчення війни з Росією

14:23 Україна
Всі головні новини

Популярне

Буде реванш : українцям розкрили несподіваний сценарій закінчення війни 7103

"Буде реванш": українцям розкрили несподіваний сценарій закінчення війни

Потрапили в пастку: ЗСУ заблокували штурмові загони росіян в районі Авдіївки 5005

Потрапили в пастку: ЗСУ заблокували штурмові загони росіян в районі Авдіївки

Багато зрадників : експерт розповів, хто злив інформацію про контрнаступ ЗСУ 3580

"Багато зрадників": експерт розповів, хто "злив" інформацію про контрнаступ ЗСУ

Що сталося з Кейт Міддлтон: принц Вільям екстрено відмовився від важливого заходу 3382

Що сталося з Кейт Міддлтон: принц Вільям екстрено відмовився від важливого заходу

Останні новини

15:57

Доньку Інни Мірошниченко захейтіли в Мережі - блогерка жорстко відповіла

15:39

Вистачило би на кілька міст: Жорін зробив заяву щодо втрат Росії в Авдіївці

15:38

Справжній кулінарний шедевр: рецепт закуски, яку готувати 1 хвилинуВідео

15:35

Генпрокуратура РФ знову "взялася" за Галкіна: що сталося

15:33

Ракета Таурус: що потрібно знати про таку зброюВідео

Виплати переселенцям, індексація пенсій, курс валют: що змінюється з 1 березняВиплати переселенцям, індексація пенсій, курс валют: що змінюється з 1 березня
15:30

"Дронарня" готує інженерів БпЛА за підтримки FAVBET Tech

15:18

Заселяться роми: екс Остапчука пообіцяла влаштувати веселе життя ведучому з новою дружиною

15:14

Для чого потрібна кольорова смужка на зубній пасті: відповідь стоматологів

15:12

Противник застосовує тактику, проти якої немає "протиотрути": бої під Авдіївкою

Реклама
14:59

Як позбутися від мурах в домі: нашестя зупинить спрей з 3 інгредієнтів

14:39

"Все ще не можу повірити": ексдружина Кличка розповіла, як святкувала 50-річчя

14:36

У Придністров'ї звернулися "за допомогою" до Росії: які "рішення" були ухвалені

14:30

США ухвалили важливе рішення для українських переселенців: що варто знати

14:27

Каменських несподівано показала романтичне відео з Потапом і дивно підписала йогоВідео

14:23

24 лютого буде повторюватись: Буданов назвав умову закінчення війни з Росією

14:17

Найкраща розминка перед тренуванням: прості вправи на 6 хвилин, щоб "розігріти" тілоВідео

14:03

У Литві скасували концерт LP через худі з триколором

14:00

Франція може відправити війська в Україну, але є нюанс

13:47

Вже не чутки: палац вперше повідомив про стан Міддлтон

13:45

У Білорусі накопичують військову техніку: в Атеш розкрили деталі

Реклама
13:38

В 1 з областей України заборонили наближатись до кордону: кого це стосується

13:20

Багато сонця і +18 градусів: синоптик описала, якою погодою почнеться весна

13:18

З грошима і не тільки: 3 знаки зодіаку, яким пощастить у березні

13:04

Китайський гороскоп на 29 лютого: Тигру - опір, Змії - терпіння

12:57

"Штурм по всій лінії": офіцер ЗСУ розповів, що насправді відбувається на фронті

12:56

Санта Дімопулос повідомила, що лягає на операцію

12:53

"У мене немає іншого вибору": Адель йде зі сцени

12:43

4196 правок: у Раді розповіли, що відбувається з законом про мобілізацію

12:27

Путін втрачає контроль: у розвідці розкрили наслідки для РФ після вторгнення в Україну

12:22

Що робити, якщо чоловік не хоче дітей: психолог назвала рішення

12:14

Гороскоп Таро на березень 2024: Терезам - рішення, Скорпіонам - заздрісники, Стрільцям - прибутокВідео

12:06

ТОП-3 помилки в стилі: експерт розповіла, які речі моментально дешевлять образ

12:00

Чи зростуть тарифи на опалення та гарячу воду: у Нацбанку дали прогноз

11:55

РФ готується до війни із Китаєм: у FT розкрили таємні документи про ядерний удар

11:54

Михайло Поплавський: "IT дизайнери університету культури будуть грати у вищій лізі світової індустрії" актуально

11:54

Колишній янгол Victoria's Secret стала мамою та розсекретила ім'я немовляти

11:16

Старий вояка: у Алена Делона копи знайшли конфіскували зброю і тисячі патронів:

11:07

Дженніфер Лопес і Бена Аффлека застукали за пристрасними поцілунками

11:05

Потрібно знайти собаку за 29 секунд: загадка, з якою впораються лише одиниці

10:59

РФ має "значні успіхи" на фронті: в ISW викрили Шойгу на брехні

Реклама
10:56

Головком ЗС Великої Британії назвав можливі терміни нового контрнаступу ЗСУ

10:56

"Це приголомшливо": чоловік придумав, як очистити автомобільні килимкиВідео

10:22

Зеленський в Албанії зустрінеться з Еді Рамою: прем'єр вже зробив заяву про допомогу Україні

10:21

Армія РФ просунулася поблизу Бахмута: в ISW назвали, яке наступне місто під загрозою

10:14

Екс-бойфренд Міддлтон помер за дивних обставин у 45 років

10:12

Росіяни перегнали на аеропорт "Енгельс-2" Нові ракетоносці: у мережі з'явилися фото

09:23

Співачка LP в худі з російським триколором, подякувала фанам з РФ

09:06

Найближчими тижнями РФ може захопити нові населені пункти біля Авдіївки - ISW

08:58

Російський літак перетнув кордон: Німеччина та Франція підняли у повітря винищувачі

08:45

Гороскоп на завтра 29 лютого 2024: Овнам - натхнення, Тельцям - ніяких важливих рішень

Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифи
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Гороскоп
Гороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп на завтраГороскоп Таро
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Війна з Росією
Бої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад Росії
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибиранняАвто
Свята
Яке сьогодні святоВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рік
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти