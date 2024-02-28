Придністров'я не виправдало очікувань Кремля: ГУР про 'звернення про захист' до РФ

Росія не отримала бажаного результату від прохання "ПМР" про захист від Молдови, зазанчив представник ГУР.

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Росія не отримала бажаного результату від звернення "ПМР" / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Звернення невизнаного Придністров'я до Росії "про захист" від Молдови не виправдало очікувань Кремля. Про це розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов у коментарі РБК-Україна.

Він підкреслив, що чутки щодо прохання "ПМР" про приєднання до Росії не підтвердилися. Така ситуація, на його думку, є поразкою для Росії, оскільки не принесли очікуваного результату.

"Сьогодні, враховуючи ситуацію в "ПМР", нічого не сталося. Росія не отримала бажаного результату. У даній ситуації їхні потуги і політичні, і інформаційні - зазнали поразки", - сказав представник ГУР. відео дня

Юсов також зазначив, що активна кампанія дезінформації щодо нібито планів Придністров'я про приєднання до Росії свідчить про інтерес "зацікавленої сторони". За його словами, інтерес РФ є очевидним.

"Коли ми говоримо про Молдову та Україну, то зрозуміло, хто ця (зацікавлена - ред.) сторона", - додав він.

Юсов підкреслив, що депутати Придністров'я звернулися до європейських інститутів "у багатовекторному стилі". Він додав, що така дія сама по собі є "красномовним фактом".

Придністровська Молдавська Республіка Придністровська Молдавська Республіка - самопроголошена держава у Східній Європі на території Придністров'я, яку міжнародна спільнота визнає частиною Молдови. Так звану "незалежність" ніким не визнаної Придністровської Молдавської Республіки було проголошено 25 серпня 1991 року, після чого між сепаратистами та російськими військовими з одного боку та молдовськими військами з іншого почався короткочасний збройний конфлікт, що завершився фактичною перемогою сепаратистів за участі російської армії.

Звернення Придністров'я

Нагадаємо, у середу, 28 лютого, "Депутати" невизнаного Придністров'я звернулися до Ради Федерації і Держдуми Росії та інших міжнародних організацій з проханням про захист від тиску Молдови, посилаючись на "економічну блокаду".Вони також звернулися до учасників міжнародного процесу у форматі 5+2, до якого входить Україна.

Також міністерство закордонних справ РФ заявило, що захист інтересів жителів Придністров'я є пріоритетом, і всі прохання уважно розглядаються. Профільні відомства Росії розглянуть звернення Придністров'я "про захист від Молдови".

Крім цього, колишній міністр оборони Молдови Віталій Маринуца попереджає, що якщо Придністров'я приєднається до Росії, Молдову може чекати аналогічна ситуація, як на Донбасі. Він закликає Кишинів готуватися до такого розвитку подій, особливо після агресії Росії проти України.

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