Вибух у військовій частині та вертоліт у вогні: у 'ПМР' поскаржилися на атаку дронів

Попередньо встановлено, що вибух стався внаслідок атаки дрона-камікадзе.

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У "ПМР" поскаржилися на дронову атаку / Колаж: Главред, Фото: Telegram

У контрольованій РФ "Придністровській молдавській республіці" заявили про атаку дрона по військовій частині.

Зазначається, що внаслідок атаки згорів вертоліт, постраждалих немає. Про це передає "Первый Приднестровский" із посиланням на "МГБ Приднестровья".

"Сьогодні на території однієї з військових частин Тирасполя сталася пожежа, що виникла внаслідок вибуху. Попередньо встановлено, що вибух стався внаслідок атаки дрона-камікадзе", - йдеться в повідомленні.

відео дня

Зазначимо, що в Мережі вже опублікували кадри, на яких зафіксовано удар безпілотника по гелікоптеру і наслідки пожежі.

Дивіться відео - у "ПМР" вдарили по військовій частині:

/ Скриншот

Придністровська Молдавська Республіка Придністровська Молдавська Республіка - самопроголошена держава у Східній Європі на території Придністров'я, яку міжнародна спільнота визнає частиною Молдови. Так звану "незалежність" ніким не визнаної Придністровської Молдавської Республіки було проголошено 25 серпня 1991 року, після чого між сепаратистами та російськими військовими з одного боку та молдовськими військами з іншого почався короткочасний збройний конфлікт, що завершився фактичною перемогою сепаратистів за участі російської армії.

Ситуація в Придністров'ї

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, ескалації ситуації в Придністров'ї не передбачається. Звернення з анклаву до Росії втрачає сенс, оскільки війська країни-окупанта не можуть туди пройти. Таку думку висловив радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк.

У Молдові не вважають, що після звернення "з'їзду депутатів" незаконного Придністров'я буде якась ескалація. Водночас у російській Держдумі, до якої звернулися представники "ПМР", повідомили, що "запит" Тирасполя буде розглянуто в рамках консультацій із главою Росії Володимиром Путіним.

Звернення незаконного Придністров'я до Росії "про захист" від Молдови не виправдало очікувань Кремля. Про це розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.

/ Інфографіка:Главред

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