Путін може використати ядерну зброю: історик спрогнозував, хто стане мішенню

В'ятрович оцінив імовірність нанесення Путіним ядерного удару / Фото Reuters, pixaby

Якщо російський диктатор Володимир Путін зважиться застосувату ядерну зброю, то мішенню може стати як Україна, так і одна з країн НАТО.

Таку думку під час чату на Главреді озвучив нардеп, історик, ексдиректор Українського інституту національної пам'яті, боєць ТРО Володимир В'ятрович.

"Очевидно, що удар цілком може бути завдано по Польщі, як по найближчій країні і найбільшому союзнику України, через територію якої проходять трансфери допомоги для нас", - припустив В'ятрович.

Історик вважає, що Путін цілком може використати ядерну зброю.

"Все, що він може використати в цій війні, він спробує використовувати. У нього психопатична готовність до чого-небудь. Якщо світ не хоче бути таким, яким Путін хотів би його бачити, значить, цей світ повинен зникнути разом з ним. Це абсолютно те саме, що було в психообразі Адольфа Гітлера, який, уже розуміючи поразку Німеччини в Другій світовій війні, зробив усе, щоб Німеччина не просто припинила цю війну, а була максимально знищена і загинула разом із ним", - зазначив ексдиректор Українського інституту національної пам'яті.

Як повідомляв Главред, директор New Geopolitics Research Network Михайло Самусь вважає, що якщо в Кремлі вирішать використати ядерну зброю проти України, то удар може бути завдано по центральному півдню нашої країни.

читайте такожКоли буде перелом і війна в Україні завершиться - прогноз історикаПрем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що у разі застосування Росією ядерної зброї Лондон завдасть удару у відповідь. Зазначається, що у разі реальної ядерної загрози британський уряд не проводитиме попередніх консультацій із союзниками, а ухвалить рішення самостійно.

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