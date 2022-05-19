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Якщо Україна буде в НАТО, Путін не ризикне завдати по ній ядерного удару – посол у ФРН

19 травня 2022, 11:14

Україна могла б так само швидко вступити до Альянсу, як і Фінляндія зі Швецією, вважає Андрій Мельник.

Андрій Мельник
Для швидкого вступу України до НАТО має бути ухвалено політичне рішення - Мельник / Посольство України в Німеччині

Україна прагне якомога швидше вступити до НАТО. Євроатлантична інтеграція держави могла б відбутися так само швидко, як і в ситуації з Фінляндією та Швецією. Для цього потрібно ухвалити виключно політичне рішення. Якщо Київ буде у Альянсі, загроза атомної війни знизиться. Тоді президент РФ Володимир Путін буде розуміє, що якщо він завдасть ядерного удару по українській державі, піде точно така ж відповідь. Про це заявив посол України в Німеччині Андрій Мельник.

У інтерв'ю виданням медіагрупи Funke український дипломат заявив, що Україна хотіла б вступити до НАТО в швидкому порядку, як Швеція або Фінляндія.

"Цілком зрозуміло, що ми хочемо якомога швидше потрапити до НАТО. Це може відбутися так само скоро, як і у випадку зі Швецією або Фінляндією", - сказав він.

За словами Мельника, для реалізації такого сценарію потрібно виключно політичне рішення.

"Щоб швидко інтегрувати Україну до Альянсу, потрібно лише суто політичне рішення", - уточнив посол.

Також він додав, що з Україною в НАТО знизиться ризик ядерної війни. Путін не ризикне піти на такий крок, розуміючи аналогічну реакцію у відповідь.

читайте також"Переможцю дістається все": після війни Україна може стати членом НАТО без ПДЧ - Арестович"Якщо Україна перебуватиме у складі НАТО, загроза атомної війни знизиться. Тоді б Путін знав: якщо він завдасть по Україні удари ядерною зброєю, йому слід очікувати на на ядерний удар у відповідь. І це втримало б його від нападу", - підкреслив Андрій Мельник.

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Швеція та Фінляндія вступлять до НАТО

Гельсінкі та Стокгольм подали заявки на вступ до Північноатлантичного альянсу. Представники держав передали офіційні документи до штаб-квартири НАТО у Брюсселі 18 травня. Заявки держав повинні узгодити 30 країн-учасників колективного блоку безпеки Заходу.

Як повідомляло агентство Bloomberg, інтеграцію держав до НАТО наразі блокує Туреччина. Анкара вимагає від Швеції та Фінляндії оголосити терористичною організацією Робочу партію Курдистану. Також турецька держава наполягає на тому, щоб було скасовано ембарго на постачання зброї, відбулося її повернення до програми винищувача F-35, участі в затвердженні нового пакету закупівель винищувачів F-16 і зняття санкцій за купівлю ЗРК С-400 у Росії.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, втім, висловив сподівання, що Альянсу вдасться домовитися з Туреччиною з приводу Швеції та Фінляндії до НАТО. Питання повинні вирішити на перемовинах з Анкарою.

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