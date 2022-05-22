Українка провчила школяра з РФ, який закликав використати проти України ядерну зброю

Підліток в аеропорту США висловивився про те, як можна швидше "закінчити війну проти України". Батьки при цьому погодилися з думкою сина.
З українкою, головою правління Всеукраїнської громадської організації "ОПОРА" Ольгою Айвазовською стався неприємний інцидент в аеропорту США, коли вона зустрілася там з сім’єю росіян. Російський школяр сказав їй, що Росія повинна використати проти України ядерну зброю, щоб швидше закінчити війну.
При цьому батьки, очевидно погоджуючись з думкою сина, з розумінням кивали головами. Деталі цього інциденту Айвазовська розповіла у Facebook.
"Щойно в аеропорту поскандалила з росіянами. Хлопчина років 14-15, досить інтелігентний на вигляд, та його батьки – такі собі типові інженери. Цей молодий кадр сказав, що треба використати ядерну зброю проти нас, щоб нарешті все закінчилось. Повмирають всі: і хороші, і погані, але це нарешті закінчиться", – написала вона.
Батьки, яким на вигляд років по 50, лише стояли поруч і кивали головами у знак згоди із сином.
Після цього українка вирішила провчити російську сім’ю і голосно на весь автобус переклала те, що сказав підліток.
"Довелось всьому автобусу перекласти, що він сказав. Після цього вони кулею вискочили та побігли подалі", – зазначила Айвазовська.
Вона додала, що "це давно не путінська війна".
Нагадаємо, дружина російського окупанта, який зараз перебуває під Харковом, розповіла йому по телефону, що ненавидить вивезених в РФ дітей з України і була б рада, якби їх мучили і вбивали. Рашистка зізналася, що хоче "розправитися" з вивезеними в Росію дітьми з України і детально розписала, як вона це робила б.
Раніше нахабний росіянин під час опитування на вулиці думки громадян заявив, що Росії не варто зупинятися в Україні – потрібно йти далі і захоплювати ще більше територій. На думку рашиста, Путіну варто було б захопити ще й Польщу і Прибалтику.
Читайте також:
- В РФ оскандалились з новим фейком – видали фанатів Путіна на Херсонщині за іноземних журналістів
- "Поступки поставлять війну на паузу": у Зеленського назвали умову для переговорів з РФ
- Знищили цілу роту з танками: ЗСУ розбили війська РФ у нерівному бою під Горлівкою