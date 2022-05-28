У Зеленського закликали повернути РФ за залізну завісу: за якої умови

Подоляк висловився про створення залізної завіси над Росією / ОПУ

Влада України вимагає надати далекобійні реактивні системи залпового вогню для війни проти Росії. Це допоможе повернути окупантів під залізну завісу, заявив в Twitter радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

За словами Подоляка, сьогодні нашим бійцям вкрай важко "відповісти" окупантам через постійні далекобійні обстріли з їхнього боку. Якщо ж Захід передасть Україні необхідне озброєння, це допоможе українським військовим продовжити захищати країну.

"Якщо Захід дійсно хоче перемоги України, може, пора вже передати нам далекобійні MLRS? Трохи важко воювати, коли тебе накривають з відстані 70 км, а тобі нічим відповісти. Україна може повернути росіян за залізну завісу, але для цього нам потрібна ефективна зброя. Тут й зараз", - пише Подоляк.

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Загрози Росії ядерною зброєю

Колишній директор Інституту національної пам'яті Володимир в'ятрович сказав, що Путін може завдати ядерного удару або по Україні, або по одній з країн НАТО. За його словами, Путін може зважитися на такий крок і вдарити по союзній Києву Польщі, територією якої йде допомога українській державі.

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В Американському інституті вивчення війни раніше заявили, що Росія може анексувати захоплені частини Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей. Після цього Путін може погрожувати ядерною зброєю, щоб не допустити звільнення регіонів в ході контрнаступу армії України.

Посол у Німеччині Андрій Мельник вважає, що якщо Україна вступить до НАТО, загроза атомної війни повинна знизитися. На його думку, в такому випадку Путін зрозуміє-ядерний удар по Українській державі обернеться такою ж точно відповіддю.

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