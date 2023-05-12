До Москви прийшла "бавовна": горить підприємство вторпереробки і завод з виробництва двигунів для МіГів

Пожежа спалахнула на ММП імені В.В. Чернишова і в підмосковному Дзержинському.

https://glavred.net/world/v-moskvu-prishla-bavovna-gorit-predpriyatie-vtorpererabotki-i-zavod-po-proizvodstvu-dvigateley-dlya-migov-10469710.html Посилання скопійоване

Вранці 12 травня в РФ спалахнули потужні пожежі / Колаж: Главред, фото: Telegram , pixabay.com

Вранці в п'ятницю, 12 травня, в столиці країни-агресора РФ Москві спалахнула пожежа на території заводу, де виробляють двигуни для літаків МіГ. Відомо про трьох постраждалих.

"Бавовна" відвідала Москву близько 04:00 п'ятниці. Про НП на території Московського машинобудівного підприємства ім. В. Чернишова повідомив пропагандистський Telegram-канал Shot.

Зазначається, що нібито в кабінеті на другому поверсі просто загорілися особисті речі та меблі.

відео дня

Вогонь охопив площу близько 15 кв.м, приміщення було сильно задимлене. Пожежа на заводі в Москві була швидко ліквідована, а потерпілих передали медикам.

На ММП імені В. В. Чернишова спалахнула пожежа / Фото: t.me/shot_shot

ММП імені В. В. Чернишова є виробником турбореактивних двигунів типу РД-33 для сімейства фронтових винищувачів МіГ-29, а також бере участь у "широкій кооперації" ОДК з виробництва авіаційних двигунів інших типів.

Пожежа в Дзержинському

Крім того, потужна пожежа спалахнула під Москвою в населеному пункті Дзержинський, що розташований на південний схід від російської столиці. Там загорілося підприємство з переробки вторинної сировини.

Над місцем пожежі неподалік від ТЕЦ піднімається стовп чорного диму та полум'я.

"Велика пожежа виникла на південний схід від Москви. Вогонь охопив будівлю в районі підмосковного Дзержинського. Імовірно, там горить підприємство з переробки вторсировини. На кадрах з місця події видно стовп полум'я і диму", – пише одне з московських видань.

У Дзержинському загорівся завод вторинної переробки / Фото: Telegram

Стовп чорного диму видно здалеку / Фото: Telegram

Місцеві пабліки пишуть, що пожежа виникла в районі складів біля ТЕЦ.

Водночас в російському МНС запевняють, що горять автомобільні покришки, а площа загоряння нібито становить 30 кв. м.

Дивіться відео про пожежі в РФ 12 травня:

"Бавовна" в країні-агресорі РФ

3 травня в Москві прозвучали вибухи прямо в районі Кремля. Це сталося близько третьої години ночі. Дрон атакував купол Сенатського палацу. У Кремлі інцидент назвали "спланованою терористичною акцією" та "замахом на президента Росії".

25 квітня в Свердловській області в селищах Сосьва, Висиме і Тайгове спалахнула пожежа. Майже за добу вогонь знищив 110 будівель, з них 108 - житлових будинків.

У Тюменській області Росії 4 травня спалахнула масштабна пожежа в районі села Успенка. Місцеві жителі молилися з іконами в руках прямо на вулицях і в паніці намагалися загасити будинки.

Інші новини: