Вранці в п'ятницю, 12 травня, в столиці країни-агресора РФ Москві спалахнула пожежа на території заводу, де виробляють двигуни для літаків МіГ. Відомо про трьох постраждалих.
"Бавовна" відвідала Москву близько 04:00 п'ятниці. Про НП на території Московського машинобудівного підприємства ім. В. Чернишова повідомив пропагандистський Telegram-канал Shot.
Зазначається, що нібито в кабінеті на другому поверсі просто загорілися особисті речі та меблі.
Вогонь охопив площу близько 15 кв.м, приміщення було сильно задимлене. Пожежа на заводі в Москві була швидко ліквідована, а потерпілих передали медикам.
ММП імені В. В. Чернишова є виробником турбореактивних двигунів типу РД-33 для сімейства фронтових винищувачів МіГ-29, а також бере участь у "широкій кооперації" ОДК з виробництва авіаційних двигунів інших типів.
Пожежа в Дзержинському
Крім того, потужна пожежа спалахнула під Москвою в населеному пункті Дзержинський, що розташований на південний схід від російської столиці. Там загорілося підприємство з переробки вторинної сировини.
Над місцем пожежі неподалік від ТЕЦ піднімається стовп чорного диму та полум'я.
"Велика пожежа виникла на південний схід від Москви. Вогонь охопив будівлю в районі підмосковного Дзержинського. Імовірно, там горить підприємство з переробки вторсировини. На кадрах з місця події видно стовп полум'я і диму", – пише одне з московських видань.
Місцеві пабліки пишуть, що пожежа виникла в районі складів біля ТЕЦ.
Водночас в російському МНС запевняють, що горять автомобільні покришки, а площа загоряння нібито становить 30 кв. м.
Дивіться відео про пожежі в РФ 12 травня:
"Бавовна" в країні-агресорі РФ
3 травня в Москві прозвучали вибухи прямо в районі Кремля. Це сталося близько третьої години ночі. Дрон атакував купол Сенатського палацу. У Кремлі інцидент назвали "спланованою терористичною акцією" та "замахом на президента Росії".
25 квітня в Свердловській області в селищах Сосьва, Висиме і Тайгове спалахнула пожежа. Майже за добу вогонь знищив 110 будівель, з них 108 - житлових будинків.
У Тюменській області Росії 4 травня спалахнула масштабна пожежа в районі села Успенка. Місцеві жителі молилися з іконами в руках прямо на вулицях і в паніці намагалися загасити будинки.
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