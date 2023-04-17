Прильоти в підстанцію, пожежі та блекаут: у Бєлгороді прогриміли потужні вибухи

В Бєлгородській області прогриміли потужні вибухи в ніч на понеділок, 17 квітня. В результаті в деяких районах відключили електроенергію.
В Мережі опубліковані кадри наслідків "бавовни". Відзначимо, що в результаті вибухів видно пожежу і густий стовп диму.
Повідомляється, що вибухи прогриміли на підстанції в Бєлгороді.
"Підписники з Бєлгорода пишуть про гучний вибух", — пишуть місцеві Telegram-канали.
У деяких районах міста після цього зникло світло.
"У центрі Бєлгорода проблеми з електрикою. Пов'язано з прильотом в одну з міських підстанцій", — йдеться в повідомленні.
При цьому влада регіону заявила про дві пожежі. За їхніми даними, постраждалих немає.
Як повідомляв Главред, влада міста Білгород, з території якого війська країни-окупанта Росії завдають ракетних і артилерійських ударів по Харкову і Харківській області, вирішили не проводити свій парад до 9 травня. Там побоюються "удару з боку ЗСУ" по військовій техніці та армії загарбників.
Раніше ми писали про те, що в Бєлгородській області країни-агресора РФ впали кілька російських ракет. Місцеві жителі чули сильні вибухи.
При цьому невідомо, чи це були ракети, запущені окупантами по території України, чи ракети російської ППО. У будь-якому випадку далеко вони не долетіли.
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