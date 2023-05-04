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Все в диму і вогні, люди з іконами моляться прямо на вулиці: в РФ сильна пожежа охопила ціле село

Аліна Дембіцька
4 травня 2023, 22:23 оновлено 4 травня, 22:55
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Займання поступово рухається у бік сусідніх сіл. Місцева влада вже евакуює людей, а із місцевих ферм вивозять тварин.
Все в диму і вогні, люди з іконами моляться прямо на вулиці: в РФ сильна пожежа охопила ціле село
В РФ сильна пожежа охопила ціле село / Колаж Главред, фото: скріншот, соцмережі

У Тюменській області країни-агресорки Росії спалахнула масштабна пожежа в районі села Успенка. Місцеві жителі моляться з іконами в руках прямо на вулицях та в паніці намагаються загасити догоряючі будинки.

Як пише Telegram-канал SHOT, займання поступово рухається у бік сусідніх сіл. Місцева влада вже евакуює людей, а із місцевих ферм вивозять тварин. Загалом із селища евакуювали 79 місцевих жителів.

"Зараз у Тюмені стоїть спека. Вдень повітря прогрівається до 26 градусів. Жодних опадів найближчими днями не очікується", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що через сильну пожежу в селі припинили подачу електроенергії, відключили газ та воду. Рух на під'їзній дорозі обмежено.

Вогонь приборкують понад 70 пожежників, задіяно півсотні одиниць спецтехніки, а також пожежний вертоліт.

"За фактом пожежі вже призначено слідчу перевірку за статтею про недбалість, також на місце виїхав прокурор області. Найближчі села готують до евакуації", - йдеться в повідомленні.

Дивіться відео у нашому телеграм-каналі як в РФ горить селище:

Все в диму і вогні, люди з іконами моляться прямо на вулиці: в РФ сильна пожежа охопила ціле село
В РФ сильна пожежа охопила ціле село / Скріншот

Нагадаємо, 25 квітня, у Свердловській області у селищах Сосьва, Висиме і Тайгове спалахнула пожежа. Майже за добу вогонь знищив 110 будівель, з них 108 - житлових будинків. Місцеве населення, а також 240 ув'язнених евакуювали з розташованої там лікувально-виправної установи.

Окрім того, раніше у Ростові-на-Дону горіла будівля управління ФСБ, а саме на складі на території прикордонного управління. Чорний дим було видно майже у всіх районах міста. За словами місцевих жителів, перед пожежею було чути вибух.

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