У Брянській області РФ спалахнула пожежа та обвалився будинок: у РФ звинуватили ЗСУ

У країні-агресорі РФ заявили про обстріл із загиблими та постраждалими. У селищі Суземка були зруйновані будинки, почалася пожежа.

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У РФ заявили про "обстріл" Брянської області / Фото: livejournal , ua.depositphotos.com

У селищі Суземка Брянської області в ніч на 30 квітня сталася пожежа та часткове руйнування житлового будинку. Губернатор області Олександр Богомаз заявив, що селище "обстріляли ЗСУ".

"Є один потерпілий. Внаслідок влучання снаряда сталася пожежа і часткове руйнування одного житлового будинку. На місці працюють всі оперативні служби", - написав Богомаз у Telegram.

Російський губернатор стверджує, що селище Суземка нібито обстріляли за допомогою РСЗВ.

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"Системою ППО Збройних сил РФ було збито кілька снарядів. Постраждалих немає. Частково зруйновано один житловий будинок. Оперативні служби працюють на місці", - заявив Богомаз.

Кадри з місця події опублікував Telegram-канал Mash:

У РФ заявили про "обстріл ЗСУ" Брянської області / Фото Mash

Наслідки пожежі в Брянській області / Фото Mash

Місцеві жителі писали в мережі про вибухи в районі залізничного вокзалу.

Нагадаємо, в ніч на 27 квітня в селищі Климове російської Брянської області зникло світло, влада заявила про обстріл, в якому звинуватили українські війська.

Увечері, 25 квітня, в Свердловській області в селищах Сосьва, Вісімое і Тайгове спалахнула пожежа. Майже за добу вогонь знищив 110 будівель, з них 108 - житлових будинків.

У МНС країни-агресора Росії повідомили, що в селі Сосьва горить 50 будівель. Відомо, що місцеве населення, а також 240 ув'язнених евакуювали з розташованого там лікувально-виправного закладу.

Дивіться відео про те, як у Росії масштабна пожежа знищує села:

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