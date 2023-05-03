Потужний вибух і іскри в небі: у Кремлі почалася пожежа після нічної атаки

У Кремлі цинічно звинувачують Україну в "замаху на Путіна" і в "терористичній акції".

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Поблизу Кремля пролунали 2 потужних вибухи / Колаж фото скріншот з відео

У Москві пролунали потужні вибухи прямо в районі Кремля. Це сталося близько 3 години ночі 3 травня. Після вибуху в небо піднявся дим. Відео вже розлетілося в Мережі.

Місцеві повідомляють, що в Москві пролунало 2 вибухи. Вони нагадували гуркіт грому.

У Мережі повідомляють, що москвичі бачили в небі іскри, а після "прильотів" біля Кремлівської стіни ходили люди з ліхтариками. Тоді підсвічування самого Кремля і набережної було вимкнене.

відео дня

Дивіться відео з вибухом поблизу Кремля:

Поблизу Кремля пролунали 2 потужні вибухи / скріншот

Пізніше з'явилося відео, на якому видно безпілотник, що потрапляє прямо в будівлю. Після цього "прильоту" дах будівлі загорівся.

Дивіться відео з моментом попадання безпілотника в будівлю Кремля:

Поблизу Кремля пролунали 2 потужні вибухи / скріншот

Реакція Кремля

Російський пропагандисти цитують заяву Кремля про те, що в Москві були помічені нібито два безпілотнике. Там також підняли паніку і заявили, що дрони були нібито націлені прямо на Кремль.

"В результаті вжитих військовими і спеціальними службами своєчасних дій із застосуванням систем радіолокаційної боротьби апарати були виведені з ладу", - кажуть пропагандисти.

Також вони відзначили, що в результаті "атаки" ніхто не постраждав. За даними Пєскова, Путіна не було в Кремлі в момент "атаки".

У країні-агресорі намагаються переконати, що за цим нібито стоїть українська сторона. Тепер там загрожують заходами у відповідь "там і тоді, де і коли вважатиметься за потрібне". У РФ цинічно називають дії української влади "спланованою терористичною акцією" і " замахом на Путіна".

Вибухи в окупованому Севастополі

У ніч на 29 квітня невідомі безпілотники атакували резервуар з паливом загарбників у Козачій бухті в окупованому агресором Росією Севастополі. Площа пожежі складала майже 1000 квадратних метрів.

За словами представника Головного управління розвідки Міноборони Андрія Юсова, у Севастополі знищено понад 10 резервів з нафтопродуктами. В цілому це близько 40 тисяч тонн. Нафтопродукти призначалися для потреб Чорноморського флоту окупантів РФ.

У вівторок ввечері, 2 травня, в окупованому Севастополі прогриміли нові вибухи. За попередніми даними, щось вибухнуло на базі прикордонників окупантів. Фейкова "влада" міста заявила про те, що це нібито "профілактична робота".

Дивіться відео про те, який сценарій визволення Криму назвав Андрусів: