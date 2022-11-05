Окупант, який воював в Україні, влаштував пожежу РФ: у нічному клубі загинули 13 людей

Окупант Станіслав Іонкін влаштував смертельну пожежу в Костромі / УНІАН , t.me/bazabazon

У нічному клубі Полігон російської Костроми сталася пожежа, в результаті якої загинуло 13 осіб.

"Під час пожежі в будівлі обвалився дах, і люди не встигли вибратися з вогню", - повідомляє Telegram-видання Baza.

За інформацією ЗМІ, пожежа виникла після масової бійки. Один з опонентів вистрілив з ракетниці та втік. У кафе почалася пожежа.

Причина смертельної пожежі

Видання пише, що ймовірний винуватець пожежі в кафе Полігон Станіслав Іонкін в серпні повернувся з України. Він отримав поранення під час обстрілу.

Він лікувався в госпіталі в Астраханській області, а потім він повернувся в Костромську область. Довгий час Станіслав перебував на лікарняному і на початку листопада відправився знову у військову частину для проходження медкомісії.

Вчора ввечері він зідзвонився з рідними й сказав, що у нього все добре. Судячи з усього, після розмови з ними Іонкін відправився в нічний клуб при кафе "Полігон", де і влаштував феєрверк, який призвів до пожежі, відзначили журналісти.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в російському Єкатеринбурзі активісти Всенародного руху Легіону "Свобода Росії" підпалили залізничний склад з пальним, приготованих для постачання путінських військ, які здійснюють військові злочини в Україні.

Про це йдеться в повідомленні Легіону Свобода Росії в Telegram.

При цьому активісти опублікували фото і відео диверсії в тилу путінських окупантів. Відзначається, що фаєршоу влаштували в ніч на 5 листопада, близько 3:00.

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