'Там повний жах. Людей розселяють по школах': у Росії масштабна пожежа знищує села

Російська влада не оприлюднила жодної інформації про постраждалих чи загиблих. Проте стало відомо про щонайменше одного загиблого – 62-річного чоловіка.

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У Росії вирує масштабна пожежа / скріншот: e1.ru

Вчора ввечері, 25 квітня, у Свердловській області у селищах Сосьва, Висиме і Тайгове спалахнула пожежа. Майже за добу вогонь знищив 110 будівель, з них 108 - житлових будинків.

У МНС країни-агресорки Росії повідомили, що в селі Сосьва горить 50 будівель. Повідомляється, що місцеве населення, а також 240 ув'язнених евакуювали з розташованої там лікувально-виправної установи, передає пропагандистська агенція ТАСС.

"Сосьви майже не залишилося. Згоріла центральна вулиця, школа, лікарня, колонія - повністю. Пригнали поїзд пожежний, вертольоти. А толку? Ніби як пожежа затихає, вітер зупинився, але в цілому там повний жах. Людей розселяють по школах", - цитує E1.ru очевидців.

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Дивіться відео про те, як в Росії масштабна пожежа знищує села:

Також видання пише, що пожежа триває щонайменше у десяти уральських селищах. Вранці повідомили, що пожежі в селах Сосьва і Тайгове Свердловської області контрольовані.

"За однією з версій, полум'я перекинулося (на будинки) із пилорами", - повідомив "Інтерфаксу" керівник прес-служби регіонального МВС Валерій Гореліх.

Про постраждалих або загиблих російська влада нічого не повідомляє. Однак місцеве видання пише, що відомо про щонайменше одного загиблого - 62-річного мешканця Сосьви. Журналісти повідомляють, що деякі райони через пожежу перетворилися на суцільні згарища.

Нагадаємо, у Ростові-на-Дону горіла будівля управління ФСБ, а саме на складі на території прикордонного управління. Чорний дим було видно майже у всіх районах міста. За словами місцевих жителів, перед пожежею було чути вибух.

Варто нагадати, що одну із потужних пожеж у Сибіру спричинили партизани, які зупинили рух поїздів на залізниці, в тому числі військових ешелонів РФ.

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