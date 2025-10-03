Рус
США розглядають "подарунок" Києву, що може переписати хід війни - Reuters

Даяна Швець
3 жовтня 2025, 08:26
Риторика США щодо допомоги Україні змінилася, що призвело до посилення підтримки, наприклад, у визначенні цілей для ударів по Росії.
Трамп, ВСУ
Вашингтон зважує посилення допомоги Україні / Коллаж: Главред, фото: 128-ма окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада, ОП

Ключові висновки Reuters:

  • Можливість розширення військової підтримки Києва з боку США таки обговорюється
  • Запит України на Tomahawk викликав сумніви через обмежені запаси та ризики ескалації конфлікту
  • Кремль попередив, що передача Tomahawk призведе до витка ескалації між Росією та Заходом

США розглядають варіант посилення військової допомоги Україні, однак питання про передачу далекобійних ракет залишається відкритим. Аналітики попереджають, що мова йде не лише про обмежені запаси високотехнологічного озброєння, а й про ризик загострення війни. Про це пише Reuters.

Київ звернувся до Вашингтона з проханням передати крилаті ракети Tomahawk, здатні долати відстань до 2,5 тисяч кілометрів. Таке озброєння дозволило б завдавати ударів глибоко по території РФ, зокрема й по Москві. У США ж підкреслюють, що кількість таких ракет є обмеженою, а їх застосування враховується у ширшому спектрі оборонних завдань.

США розглядають 'подарунок' Києву, що може переписати хід війни - Reuters
Tomahawk / Інфографіка: Главред

Можливі варіанти заміни

Американські посадовці наголошують, що у Збройних сил України вже є системи, здатні атакувати наземні об’єкти. Як один із варіантів, розглядається передача ракет з меншою дальністю або залучення європейських союзників, які могли б закупити сучасні зразки озброєння і передати їх Києву.

Зміна позиції США

Останнім часом у Вашингтоні спостерігається корекція риторики. Дональд Трамп заявив, що українська армія може відновити контроль над окупованими територіями, а російську армію назвав "паперовим тигром". Одним із наслідків цієї зміни стало рішення допомогти Києву у виборі цілей для ударів по енергетичній інфраструктурі РФ.

Реакція Росії та дані про виробництво

У Кремлі попередили, що можливе постачання Україні Tomahawk стане черговим кроком до ескалації протистояння із Заходом. За інформацією Пентагону, з середини 1980-х років США придбали майже 9 тисяч таких ракет. В останні роки їх випуск становив 55–90 одиниць на рік, а у 2026 році планується придбати ще 57.

Удари Tomahawk по Росії - думка експерта

Військовий експерт, полковник запасу Роман Світан дав свій коментар про військову і політичну реакцію НАТО і країн Заходу на інциденти з російськими безпілотниками, а також інші провокації проти країн Балтії, зокрема про вторгнення російського Мі-8 у повітряний простір Естонії.

"Адекватною реакцією на захід у повітряний простір Польщі російських безпілотників було б знищення як мінімум місць виробництва цих дронів. Кілька десятків Tomahawk мали полетіти в Алабугу та Іжевськ. Але цього не було зроблено. Відсутність реакції на вторгнення РФ у повітряний простір Польщі свідчить про те, що наразі НАТО не готове відповідати на виклики. Тож Росія червоної лінії не намацала, а отже, продовжить її шукати: далі в хід підуть бойові безпілотники або крилаті ракети. До речі, одна крилата ракета Х-55 заходила на територію Польщі 2022 року. Тож далі Росія відправить або крилаті ракети (обманки) типу Х-55, або бойові дрони чи крилаті ракети. Країнам НАТО потрібно приготуватися ловити дальні засоби ураження РФ на своїй території, якщо вони не хочуть відповідати і показувати червону лінію, яку не можна переступати російській вояччині", - зазначив він в інтерв'ю Главреду.

Допомога США Україні - що відомо

Главред з посиланням на WSJ писав, що США розширять підтримку Києва розвідданими. Як пишуть журналісти, все виглядає так, що Штати допоможуть Києву вражати об'єкти енергетичної інфраструктури РФ.

Як пояснив політолог Ігор Чаленко, намір США передати Україні ракети "Томагавк" є передусім стратегічним попередженням для Росії. Справа не стільки в реальних термінах постачання, скільки в самому сигналі.

Президент Фінляндії Александр Стубб переконаний, що Дональд Трамп скоро змінить підхід до Володимира Путіна: він відмовиться від "пряника" на користь "батога". На думку Стубба, це лише питання часу, коли Сполучені Штати завдадуть удару по російському лідеру в найбільш чутливе для нього місце.

Про джерело: Reuters

Reuters - британське агентство новин і постачальник даних про фінансові ринки, що надає інформаційні повідомлення газетам та іншим засобам масової інформації, пише Вікіпедія.

Reuters вважається одним із найбільших у світі міжнародних новинних агентств. Агентство існує з середини XIX століття

У Reuters працюють понад 14 000 співробітників у 91 країні світу. Серед них близько 2300 журналістів, а також фотокореспондентів і відеооператорів. Загалом агентство має 197 бюро, які працюють по всьому світу.

