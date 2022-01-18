Такої інформації не отримували: У МЗС України спростували евакуацію дипломатів РФ із країни

У МЗС України відреагували на заяву про евакуацію дипломатів РФ з країни / ua.depositphotos.com

Міністерство закордонних справ відреагувало на інформацію про евакуацію російських дипломатів з України. Там заявили, що не отримували таких повідомлень від РФ.

Міністерство закордонних справ не отримувало від російської сторони інформації про евакуацію співробітників дипломатичних установ Російської Федерації з України, повідомив на своїй сторінці прессекретар МЗС Олег Ніколенко.

Також він уточнив, що посольства інших держав в Україні також не повідомляли про наміри евакуювати своїх співробітників, а зі свого боку, МЗС України не планує евакуювати українських дипломатів з РФ.

читайте такожПотрійний удар по Росії і підтримка України: дипломат назвав заходу сценарій для боротьби з Москвою"На території Росії функціонують в штатному режимі посольство в Москві, генеральні консульства в Санкт-Петербурзі і Ростові-на-Дону, консульства в Єкатеринбурзі та Новосибірську. Попри складні умови, наші дипломати і консули продовжують успішно виконувати покладені на них завдання, перш за все, захищати інтереси українських громадян в Росії", - підсумував Ніколенко.

Евакуація російських дипломатів з України

Про те, що дипломатам у двох російських консульствах в Україні було наказано підготуватися до виїзду з країни, повідомила газета The New York Times з посиланням на високопоставленого співробітника Служби безпеки України.

Пізніше в МЗС Росії цю інформацію спростували. Там зазначили, що посольство РФ в Києві працює в штатному режимі.