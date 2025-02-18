У Кремлі заявили про готовність Путіна вести переговори із Зеленським: у чому підступ

Сьогодні в Ер-Ріяді проходять переговори американської та російської делегацій. Тим часом Дмитро Пєсков виступив із низкою заяв.

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Путін готовий вести переговори із Зеленським, заявили в Кремлі / Колаж: Главред, фото: ОП, сайт Кремля

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Чи готовий Путін вести переговори із Зеленським

Як у РФ ставляться до можливого вступу України до ЄС

На тлі старту переговорів США та Росії в Ер-Ріяді речник Кремля Дмитро Пєсков виступив із низкою заяв. Серед іншого, він зазначив, що російський диктатор Володимир Путін готовий до переговорів з українським президентом Володимиром Зеленським. Однак, як зазвичай, є нюанси.

Як пише російський Интерфакс, у Пєскова запитали, чи готовий Путін вести переговори із Зеленським.

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"Путін сам неодноразово говорив, що за необхідності він буде готовий вести переговори і з Зеленським. Водночас юридична фіксація домовленостей підлягає серйозному обговоренню з урахуванням реальності, яка свідчить про можливість оскаржувати легітимність самого Зеленського", - відповів він.

Також Пєсков заявив, що Росія нібито орієнтована на мирне розв'язання конфлікту в Україні, і головне для РФ - "домогтися своїх цілей у ситуації щодо України, переважно мирними засобами".

Крім того, Пєскову поставили запитання про ставлення РФ до можливого вступу України до Євросоюзу.

"Це суверенне право будь-якої країни. Йдеться про економічні інтеграційні процеси. Тут, звичайно ж, ніхто не може нічого диктувати іншій країні, і ми не збираємося цього робити", - сказав він

"Але зовсім інша позиція, звісно, з питань, пов'язаних із безпекою, з оборонними та військовими альянсами. Там уже в нас підхід інший, і він усім добре відомий", - додав Пєсков.

Також спікер Кремля заявив, що після зустрічі делегацій США і РФ в Ер-Ріяді можуть з'явитися прикидки щодо можливої дати зустрічі Путіна і Трампа.

Переговори в Саудівською Аравією - останні новини

Як повідомляв Главред, 18 лютого, в Саудівській Аравії проходить зустріч між Росією та представниками США.

Україна не братиме участі в переговорах між США і Росією Саудівської Аравії про припинення війни. Про це заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, Україна не визнає жодних результатів переговорів у Саудівській Аравії, які відбудуться без України.

Прессекретарка Державного департаменту США Таммі Брюс заявила, що переговори в Саудівській Аравії не означають початок мирних перемовин щодо врегулювання війни в Україні.

Повідомлялося, що лідер США Дональд Трамп, імовірно, зустрінеться з російським диктатором Володимиром Путіним у Саудівській Аравії до кінця місяця. Трамп заявив, що президент України Володимир Зеленський також візьме участь у переговорах між США і РФ.

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Хто такий Дмитро Пєсков? Дмитро Сергійович Пєсков - заступник керівника Адміністрації президента Російської Федерації і прес-секретар президента РФ Володимира Путіна. Після вторгнення Росії на Україну Євросоюз, США, Канада, Японія, Великобританія і ряд інших країн ввели проти Пєскова персональні санкції, повідомляє "Вікіпедія".

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