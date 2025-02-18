У Кремлі заявили про готовність Путіна вести переговори із Зеленським: у чому підступ

Ви дізнаєтеся:
- Чи готовий Путін вести переговори із Зеленським
- Як у РФ ставляться до можливого вступу України до ЄС
На тлі старту переговорів США та Росії в Ер-Ріяді речник Кремля Дмитро Пєсков виступив із низкою заяв. Серед іншого, він зазначив, що російський диктатор Володимир Путін готовий до переговорів з українським президентом Володимиром Зеленським. Однак, як зазвичай, є нюанси.
Як пише російський Интерфакс, у Пєскова запитали, чи готовий Путін вести переговори із Зеленським.
"Путін сам неодноразово говорив, що за необхідності він буде готовий вести переговори і з Зеленським. Водночас юридична фіксація домовленостей підлягає серйозному обговоренню з урахуванням реальності, яка свідчить про можливість оскаржувати легітимність самого Зеленського", - відповів він.
Також Пєсков заявив, що Росія нібито орієнтована на мирне розв'язання конфлікту в Україні, і головне для РФ - "домогтися своїх цілей у ситуації щодо України, переважно мирними засобами".
Крім того, Пєскову поставили запитання про ставлення РФ до можливого вступу України до Євросоюзу.
"Це суверенне право будь-якої країни. Йдеться про економічні інтеграційні процеси. Тут, звичайно ж, ніхто не може нічого диктувати іншій країні, і ми не збираємося цього робити", - сказав він
"Але зовсім інша позиція, звісно, з питань, пов'язаних із безпекою, з оборонними та військовими альянсами. Там уже в нас підхід інший, і він усім добре відомий", - додав Пєсков.
Також спікер Кремля заявив, що після зустрічі делегацій США і РФ в Ер-Ріяді можуть з'явитися прикидки щодо можливої дати зустрічі Путіна і Трампа.
Переговори в Саудівською Аравією - останні новини
Як повідомляв Главред, 18 лютого, в Саудівській Аравії проходить зустріч між Росією та представниками США.
Україна не братиме участі в переговорах між США і Росією Саудівської Аравії про припинення війни. Про це заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, Україна не визнає жодних результатів переговорів у Саудівській Аравії, які відбудуться без України.
Прессекретарка Державного департаменту США Таммі Брюс заявила, що переговори в Саудівській Аравії не означають початок мирних перемовин щодо врегулювання війни в Україні.
Повідомлялося, що лідер США Дональд Трамп, імовірно, зустрінеться з російським диктатором Володимиром Путіним у Саудівській Аравії до кінця місяця. Трамп заявив, що президент України Володимир Зеленський також візьме участь у переговорах між США і РФ.
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Хто такий Дмитро Пєсков?
Дмитро Сергійович Пєсков - заступник керівника Адміністрації президента Російської Федерації і прес-секретар президента РФ Володимира Путіна.
Після вторгнення Росії на Україну Євросоюз, США, Канада, Японія, Великобританія і ряд інших країн ввели проти Пєскова персональні санкції, повідомляє "Вікіпедія".
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