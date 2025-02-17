У Путіна розкрили головну мету перемовин зі США в Саудівській Аравії

Американці поки що не призначили перемовника, який контактуватиме з Москвою, сказав Юрій Ушаков.

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Росія на консультаціях зі США має намір з'ясувати, як починати переговори щодо України - Ушаков / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, Офіс президента України

Що сказав Ушаков:

Росія хоче домовитися зі США, як починати перемовини щодо України

США поки що не призначили перемовника щодо РФ

Країна-окупант Росія на зустрічі з представниками Сполучених Штатів у Саудівській Аравії планує домовитися про те, як "починати перемовини щодо України". Про це заявив помічник російського президента Юрій Ушаков.

"Зараз питання стоїть у тому, щоб домовитися про те, як розпочинати перемовини щодо України", - цитують його пропагандисти РІА Новини. відео дня

Також він додав, що Штати поки що не призначили перемовника, який вестиме діалог із РФ щодо питання завершення війни.

Хто представить РФ

Як стверджує Ушаков, перемовини зі Штатами будуть двосторонніми. Проведення перемовин погоджено телефоном.

"З нашого боку буде міністр закордонних справ (Сергій Лавров), я, з економічних питань може приєднатися ще (голова Російського фонду прямих інвестицій) Кирило Дмитрієв", - підкреслив Юрій Ушаков.

Перемовини США і РФ у Саудівській Аравії - що про це відомо:

Як повідомляв Главред, журналісти Reuters раніше дізналися про заплановані консультації США і Росії з питання завершення війни в Україні. Представників Києва на зустрічі не буде. За інформацією ЗМІ, мета перемовин - організація саміту Трампа, Путіна і Зеленського.

Пізніше в Кремлі заявили, що зустріч представників Москви і Вашингтона відбудеться 18 лютого в Ер-Ріяді. За даними BBC, Штати представлять держсекретар Марко Рубіо, радник президента з нацбезпеки Майк Волт і спецпредставник Трампа з питань врегулювання на Близькому Сході Стів Уіткофф.

Україна не візьме участі в перемовинах у Саудівській Аравії і не визнає домовленості про українську державу, які можуть бути досягнуті без представників Києва, сказав президент Володимир Зеленський.

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Хто такий Юрій Ушаков? Юрій Ушаков - російський дипломат, державний діяч. З травня 2012 року обіймає посаду помічника президента РФ. У зоні відповідальності Ушакова - зовнішня політика. У період з 1996 до 1998 року був постійним представником Росії при ОБСЄ, пізніше, з 1998 до 1999, обіймав посаду заступника міністра закордонних справ. А з 2008 по 2012 рік Ушаков був заступником керівника апарату уряду Росії, пише Вікіпедія.

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