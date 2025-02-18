Зеленський оцінив риторику команди Трампа і зробив прогноз щодо повернення територій

У Сполучених Штатах зараз говорять речі, які дуже подобаються Путіну, зазначив Володимир Зеленський.

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Україна не відмовиться від територій і свого часу їх поверне - Зеленський / Колаж: Главред, фото: скріншот Facebook, Кремль (ілюстративне фото)

Головне з інтерв'ю Зеленського:

Україна юридично не відмовиться від своїх територій

Україна свого часу поверне окуповані території

США та РФ хочуть досягти певної угоди

Наразі у США говорять те, що дуже подобається очільнику країни-окупанта Росії Володимиру Путіну. Вашингтон прагне швидко укласти певну "мирну угоду". Україна юридично не відмовиться від своїх територій і одного дня вони повернуться під політичний контроль Києва. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

Україна поверне свої території

В інтерв'ю ARD він прокоментував імовірність територіальних поступок.

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"(Україна, - ред.) юридично не відмовиться від своїх територій", - сказав президент.

На його думку, рано чи пізно території вдасться повернути.

"Звичайно, ми все повернемо. Повага до міжнародного права повернеться. Якщо не сьогодні, то завтра", - вважає глава держави.

"Думаю, що йому потрібен час для цього"

Крім того, президент проаналізував і слова глави Пентагону Піта Гегсета про те, що повернення до кордонів України станом на 2014 рік є "нереалістичним".

"(Гегсет, - ред.) має заглибитися в деталі. Я думаю, що йому потрібен час для цього", - вважає Зеленський.

Що відомо про Піта Гегсета Пітер Брайан Гегсет - американський телеведучий, письменник і колишній офіцер Національної гвардії США, якого новообраний президент Дональд Трамп номінував у листопаді 2024 року на посаду міністра оборони США у своєму другому кабінеті, повідомляє Вікіпедія. Політичний коментатор Fox News з 2014 року та співведучий Fox & Friends у вихідні дні з 2017 по 2024 рік, раніше він був виконавчим директором організацій Vets for Freedom та Concerned Veterans for America. Гегсет розглядався як кандидат на посаду міністра у справах ветеранів США в першій адміністрації Трампа, але замість нього було призначено Девіда Шулкіна. Гегсет є автором книг, серед яких "Американський хрестовий похід" (2020) та "Війна з воїнами" (2024). 12 листопада 2024 року Трамп заявив, що Гегсет буде його кандидатом на посаду міністра оборони США.

"США сьогодні говорять речі, які дуже подобаються Путіну"

Також глава держави додав, що сьогодні у Вашингтоні говорять речі, які дуже подобаються Путіну. Це робиться для того, щоб "швидко досягти успіху"

"США сьогодні говорять речі, які дуже подобаються Путіну. Я думаю, що в цьому суть. Тому що вони хочуть йому сподобатися. Знаєте, чим? Щоб піти назустріч один одному і швидко досягти успіху", - каже Зеленський.

Утім, Володимир Зеленський наголосив, що припинення вогню ще "не є успіхом".

Перемовини США і Росії щодо завершення війни в Україні - новини за темою:

Як повідомляв Главред, днями президент США Дональд Трамп поговорив із Володимиром Путіним. Вони планують провести зустріч і взаємні візити до Вашингтона і Москви. Після розмови з Путіним Трамп зателефонував Зеленському.

Україна навряд чи поверне території, які Росія окупувала у 2014 році, сказав пізніше Дональд Трамп. На думкуа мериканського президента, Києву вдасться повернути лише деякі землі.

У вівторок, 18 лютого, відбудеться зустріч представників США і Росії з питань завершення війни в Україні. Радник глави Кремля Юрій Ушаков заявив, що Москва збирається домовитися про те, як саме починати перемовини щодо закінчення війни.

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