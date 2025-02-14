'Зустрінуся тільки з одним росіянином': Зеленський про візит до Саудівської Аравії

Зеленський прокоментував мету офіційного візиту до саудівської Аравії та назвав ряд вимог для початку переговорів з російським диктатором Путіним.

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Зеленський зробив заяву про переговори з Путіним / Колаж Главред, фото: Офіс президента України

Про що сказав Зеленський:

В Саудівській Аравії заплановані важливі переговори щодо повернення дітей

Переговори можуть відбутись лише з одним росіянином - Путіним і за кількох умов

Президент України Володимир Зеленський анонсував офіційний візит до Саудівської Аравії та прокоментував можливість проведення там переговорів з російською стороною. Відповідну заяву він зробив в рамках Мюнхенської конференції.

За його словами він проведе офіційний візит до Саудівської Аравії, Об'єднаних Арабських Еміратів та Туреччини разом з першою леді Оленою Зеленською.

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"У мене заплановані ці візити, заплановані дуже важливі діалоги з тими людьми, які вже нам допомогли повернути додому наших солдатів. У нас є свій порядок денний. Я не буду зараз заглиблюватись в нього. Це важливий захід. Вони нам допомогли з поверненням депортованих дітей", - сказав глава держави.

Зеленський наголосив, що ситуація надзвичайно складна — набагато важча, ніж обговорювані сьогодні питання. Він підкреслив, що повернення десятків тисяч викрадених українських дітей залишається відкритим питанням, і для цього заплановано багато зустрічей.

Президент також заявив, що це його особиста місія, і він не має наміру зустрічатися з представниками Росії, незалежно від їхньої реакції, оскільки це не входить у його плани.

"Я зустрінусь лише з одним росіянином, з Путіним. Лише після того, як у нас буде спільний план з планом Європою і ми сядемо з Путіним і зупинимо війну. Лише в цьому випадку я готовий зустрітись, а не в якихось інших компромісних умовах", - резюмував президент України.

Що відомо про Мюнхенську конференцію / Інфографіка: Главред

Переговори з Росією - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп оголосив про ще одну зустріч представників України, США та Росії, яка, ймовірно, відбудеться наступного тижня в Саудівській Аравії. Під час брифінгу з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді 13 лютого він також згадав, що 14 лютого, у межах Мюнхенської конференції з безпеки, запланована зустріч представників трьох країн.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Вашингтон запровадить санкції проти Росії, якщо Володимир Путін не погодиться на мирну угоду, яка гарантує Україні довгострокову незалежність. Він також не виключив можливості військових заходів проти РФ.

Водночас президент України Володимир Зеленський повідомив, що планує відвідати Об'єднані Арабські Емірати та Саудівську Аравію, але наголосив, що там не передбачено зустрічей із представниками Росії чи США.

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