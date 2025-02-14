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"Зустрінуся тільки з одним росіянином": Зеленський про візит до Саудівської Аравії

Юрій Берендій
14 лютого 2025, 18:11
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Зеленський прокоментував мету офіційного візиту до саудівської Аравії та назвав ряд вимог для початку переговорів з російським диктатором Путіним.
'Зустрінуся тільки з одним росіянином': Зеленський про візит до Саудівської Аравії
Зеленський зробив заяву про переговори з Путіним / Колаж Главред, фото: Офіс президента України

Про що сказав Зеленський:

  • В Саудівській Аравії заплановані важливі переговори щодо повернення дітей
  • Переговори можуть відбутись лише з одним росіянином - Путіним і за кількох умов

Президент України Володимир Зеленський анонсував офіційний візит до Саудівської Аравії та прокоментував можливість проведення там переговорів з російською стороною. Відповідну заяву він зробив в рамках Мюнхенської конференції.

За його словами він проведе офіційний візит до Саудівської Аравії, Об'єднаних Арабських Еміратів та Туреччини разом з першою леді Оленою Зеленською.

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"У мене заплановані ці візити, заплановані дуже важливі діалоги з тими людьми, які вже нам допомогли повернути додому наших солдатів. У нас є свій порядок денний. Я не буду зараз заглиблюватись в нього. Це важливий захід. Вони нам допомогли з поверненням депортованих дітей", - сказав глава держави.

Зеленський наголосив, що ситуація надзвичайно складна — набагато важча, ніж обговорювані сьогодні питання. Він підкреслив, що повернення десятків тисяч викрадених українських дітей залишається відкритим питанням, і для цього заплановано багато зустрічей.

Президент також заявив, що це його особиста місія, і він не має наміру зустрічатися з представниками Росії, незалежно від їхньої реакції, оскільки це не входить у його плани.

"Я зустрінусь лише з одним росіянином, з Путіним. Лише після того, як у нас буде спільний план з планом Європою і ми сядемо з Путіним і зупинимо війну. Лише в цьому випадку я готовий зустрітись, а не в якихось інших компромісних умовах", - резюмував президент України.

'Зустрінуся тільки з одним росіянином': Зеленський про візит до Саудівської Аравії
Що відомо про Мюнхенську конференцію / Інфографіка: Главред

Переговори з Росією - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп оголосив про ще одну зустріч представників України, США та Росії, яка, ймовірно, відбудеться наступного тижня в Саудівській Аравії. Під час брифінгу з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді 13 лютого він також згадав, що 14 лютого, у межах Мюнхенської конференції з безпеки, запланована зустріч представників трьох країн.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Вашингтон запровадить санкції проти Росії, якщо Володимир Путін не погодиться на мирну угоду, яка гарантує Україні довгострокову незалежність. Він також не виключив можливості військових заходів проти РФ.

Водночас президент України Володимир Зеленський повідомив, що планує відвідати Об'єднані Арабські Емірати та Саудівську Аравію, але наголосив, що там не передбачено зустрічей із представниками Росії чи США.

Інші новини:

Мюнхенська конференція з безпеки 2025 (МКБ) - що відомо

14 лютого у Німеччині розпочалася Мюнхенська конференція з безпеки 2025 (МКБ), яка триватиме три дні. Основною темою обговорень стане війна в Україні та пошук шляхів до миру.

Президент України Володимир Зеленський очолює українську делегацію та має зустрітися з представниками нової адміністрації Дональда Трампа.

Конференція відбувається в ключовий момент: нова адміністрація США вже розпочала свою роботу, у Брюсселі стартує новий цикл діяльності Європейського парламенту, а в Німеччині через тиждень після завершення МКБ відбудуться парламентські вибори.

Після урочистого відкриття конференції федеральним президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром, учасники з різних країн світу почнуть обговорення актуальних питань глобальної безпеки під керівництвом Крістофа Гойсгена.

У центрі уваги будуть такі теми, як:

  • мирне врегулювання війни в Україні
  • глобальне управління
  • зміцнення демократії
  • кліматична безпека

У суботу учасники зосередяться на обговоренні міжнародного порядку, регіональних конфліктів та криз. Також буде розглянуто майбутнє трансатлантичного партнерства.

У неділю, завершальний день конференції, пройдуть дискусії про роль Європи у глобальному контексті.

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війна в Україні Володимир Зеленський мирні переговори з Росією Мюнхенська конференція 2025
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