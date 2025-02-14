Путін погодиться на мир, якщо США відмовляться від військової підтримки Києву - WSJ

Європейські чиновники висловили занепокоєння з приводу ідеї двосторонніх переговорів США і Росії щодо України.

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У WSJ написали, коли Путін погодиться на мир / колаж: Главред, фото: 128 ОГШБр, ua.depositphotos.com

Про що йдеться у статті The Wall Street Journal:

Єврочиновники хочуть, щоб ЄС і Київ були залучені до переговорів

Адміністрація Трампа пішла на публічні поступки Путіну

Оголошення президента США Дональда Трампа про мирні переговори з Росією надало президенту РФ Володимиру Путіну те, чого він давно вимагав: прямі переговори зі США щодо України. Про це пише видання The Wall Street Journal.

Зазначається, що якщо орієнтуватися на заявлену позицію Путіна щодо України, Росія погодиться на припинення вогню тільки в тому разі, якщо США припинять підтримку України і будуть введені обмеження на здатність Києва захищати свою територію. За словами опитаних журналістами аналітиків, Путін готовий продовжувати грати в довгу гру і вести жорсткі переговори зі США доти, доки не отримає задоволення необхідних йому умов.

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Європейські чиновники висловили стурбованість з приводу ідеї двосторонніх переговорів США і Росії щодо України, які, за словами Трампа, можуть відбутися найближчим часом. Вони зажадали, щоб ЄС і Київ були залучені в будь-які переговори щодо припинення війни.

Зокрема, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що адміністрація Трампа пішла на публічні поступки Путіну ще до початку переговорів. На думку видання, він частково посилався на зроблені напередодні заяви міністра оборони США Піта Хегсета про те, що членство України в Організації Північноатлантичного договору не обговорюється. Сам Трамп заявив, що Україна буде частиною будь-яких переговорів із Росією, нагадує видання.

The Wall Street Journal зазначає, що після заяв США в Москві панувала радість. Зокрема, відома пропагандистка Ольга Скабєєва заявила, що Путін "здобув перемогу над усіма". Державне телебачення пояснило зростання акцій Москви перспективою зустрічі Трампа і Путіна.

Для Путіна обіцянка Трампа почати переговори є першим кроком до припинення війни на умовах Росії, йдеться в публікації. У The Wall Street Journal вважають, що це являє собою "поворот" для Путіна, який часом під час війни зазнавав принизливих невдач. Серед них видання називає витіснення російських військ із половини територій, які вони захопили 2022 року, зокрема єдиний обласний центр Херсон, який побував під окупацією.

The Wall Street Journal пише, що рішення Путіна продовжувати боротьбу і подвоїти свої військові цілі, "схоже, приносить плоди". Як заявив директор Євразійського центру Карнегі в Берліні Олександр Габуєв, кінцева перемога для Путіна - це гарантії, що Україна "не потрапить у західний табір".

"Метою переговорів буде не тільки контроль над територіями, а й надання Києву поверхневих або нульових гарантій безпеки з боку Заходу. Що, на думку Кремля, призведе до поступового розвалу України", - сказав виданню Габуєв.

Паризький політолог і засновниця аналітичної фірми R. Politik Тетяна Станова заявила, що в середньостроковій перспективі, якщо Росія не зможе домогтися своїх максималістських вимог щодо України, вона продовжить наступ на полі бою, зазнаючи великих втрат, водночас виснажуючи слабкі людські резерви України та посилюючи тиск на Зеленського, щоб той поступився вимогам Москви.

Політика Трампа щодо України - останні новини по темі

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна не прийматиме жодних двосторонніх мирних переговорів без своєї участі. Він також підкреслив важливість присутності європейських партнерів за столом переговорів. Під час робочої поїздки на ХАЕС Зеленський прокоментував свою розмову з президентом США Дональдом Трампом.

Тим часом Трамп провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним і висловив бажання зустрітися з ним особисто. За його словами, перша зустріч може відбутися на Близькому Сході. Про це він заявив під час брифінгу в Овальному кабінеті 12 лютого, повідомляє Reuters.

За даними Financial Times, з посиланням на українських і західних чиновників, Трамп і Путін, імовірно, спробують досягти припинення вогню в Україні до Великодня (20 квітня) або Дня Перемоги (9 травня). Один з українських чиновників зазначив, що Путін може прагнути укласти угоду на символічну дату.

Дональд Трамп заявив, що Україна продовжить отримувати допомогу, інакше "Путін би подумав, що він виграв". Однак, за його словами, "гроші мають бути забезпечені".

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Мирний план Трампа - що відомо Агентство Bloomberg із посиланням на поінформовані анонімні джерела писало, що спеціальний представник Трампа з питань України та РФ Кіт Келлог представить мирний план Трампа під час Мюнхенської конференції. У виданні описали, у чому полягає "мирний план Трампа": заморожування війни;

окупована росіянами територія залишається в "підвішеному стані";

Україна отримує гарантії безпеки, щоб Росія не могла напасти знову. Пізніше Кіт Келлог заявив, що не представлятиме "мирний план" президента Дональда Трампа на Мюнхенській конференції з безпеки. Коли план буде готовий, Трамп особисто його представить. 6 лютого президент Володимир Зеленський заявив, що у Трампа ще немає офіційного плану для закінчення агресивної і неспровокованої війни Росії проти України. Раніше ЗМІ писали, що мирний план Дональда Трампа для України може включати два основні пункти. Перший параметр стосуватиметься членства України в НАТО. Це питання буде знято з порядку денного і "покладено в шухляду", але не "викинуто в смітник". Другий параметр - це заморозка бойових дій уздовж лінії, яка де-факто складеться на полі бою на той момент. Колишній радник Дональда Трампа Джон Болтон заявив, що обраний президент США має намір швидко завершити війну в Україні після свого вступу на посаду. Водночас умови, на яких це буде досягнуто, Трампа не надто хвилюють.

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