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Трамп хоче повного закінчення війни в Україні, а не паузи: Рубіо зробив заяву

Альона Вороніна
14 лютого 2025, 10:31
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Саме Європа має надати Україні довгострокові гарантії безпеки, наголосив Рубіо.
Трамп хоче повного закінчення війни в Україні, а не паузи: Рубіо зробив заяву
Трамп хоче повного закінчення війни в Україні, а не паузи, заявив Рубіо/ колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, facebook.com/DonaldTrump

Основні тези Рубіо:

  • Трамп не хоче просто припинення вогню в Україні, він прагне повного завершення війни
  • Досягнути цього буде важко, і це має відбуватися поетапно
  • Довгострокові гарантії безпеки Україні повинна надати Європа

Американський президент Дональд Трамп хоче не просто припинення вогню – він прагне повного завершення війни в Україні.

Проте досягнути цього буде важко, це має відбуватися поетапно. Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо в інтерв’ю на шоу Клея Тревіса та Бака Секстона, повідомляє Державний департамент США.

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"Він (Трамп – ред.) хоче, щоб війна закінчилася. Він не шукає просто паузи. Він хоче, щоб вона закінчилася, і це буде важко, і це має відбуватися поетапно", – заявив Рубіо.

Він наголосив, що Трамп сказав ці ж слова російському диктатору Володимиру Путіну.

Рубіо припустив, що завершення війни може розпочатися із припинення вогню.

"Про це ще не домовлялися, навіть не велися переговори, але я просто кажу про це – а потім відкриття таких речей, як коридори допомоги і забезпечення того, щоб обидві сторони не націлювалися на енергетичну інфраструктуру. Побачимо, як це спрацює", – сказав держсекретар США.

Він переконаний у тому, що Трамп є єдиною особою у світі, яка "може об'єднати щось подібне". Проте, за його словами, це мають бути глобальні зусилля, тобто до цього повинні долучитися не тільки США, Європа чи НАТО, а країни по всьому світу.

У той же час Рубіо наголосив, що саме Європа повинна надати Україні довгострокові гарантії безпеки.

"Це мають бути європейці, які повинні бути готові зробити крок назустріч і зробити це, але є багато делікатних питань для обговорення: територіальні претензії, контроль над озброєннями і тому подібні речі, мовні і культурні питання, все це має бути опрацьовано", – зазначив Рубіо.

Він наголосив, що "США будуть зацікавлені в довгостроковій незалежності України".

Чи можливі переговори України і Росії щодо миру – останні новини

Раніше Главред повідомляв, що Трамп анонсував переговори України та РФ у Саудівській Аравії. Зустріч високопосадовців США, України та Росії в Саудівській Аравії відбудеться наступного тижня.

Також раніше повідомлялося, що частина українських військових проти угоди з РФ за будь-яку ціну. Водночас, як визнав офіцер ЗСУ, запасу боєприпасів, який у них є, "вистачить на два-три тижні, можливо, на місяць".

Нагадаємо, глава Пентагону допустив передачу Україні ядерної зброї, але є умова. Піт Гегсет заявив, що не збирається "оголошувати щось відкрите або нерозглянуте".

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Хто такий Марко Рубіо

Марко Антоніо Рубіо - американський політик, член Республіканської партії. З 2011 року - сенатор США від штату Флорида та фаворит Руху чаювання.

У 2012 році увійшов до Топ-100 найвпливовіших людей світу за версією журналу Time, пише Вікіпедія.

Рубіо був обраний до Сенату 2010 року і зайняв позицію "зовнішньополітичного яструба", висловлюючи жорстку позицію щодо Китаю, Ірану, Венесуели та Куби.

Нещодавно Рубіо повторив позицію Трампа щодо війни Росії та України та заявив, що "конфлікт зайшов у глухий кут" і потрібно його вирішувати.

"Попри жорсткі висловлювання про Росію в минулому, Рубіо, найімовірніше, погодиться з очікуваними планами Трампа тиснути на Україну, щоб вона знайшла спосіб досягти врегулювання з Росією та залишилася поза НАТО", - пише видання The New York Times.

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