У Кремлі готують запитання перед зустріччю Путіна і Трампа: названо головну тему

Путін і Трамп самі встановлять терміни своєї зустрічі, вона буде підготовлена, коли вони ухвалять рішення.

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У Кремлі готують запитання перед зустріччю Путіна і Трампа / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru, скріншот із YouTube

Що сказав Пєсков:

Готуються певні теми, які на порядку денному

Поки що неможливо говорити про терміни зустрічі президентів

У Кремлі опрацьовують питання напередодні телефонної розмови президентів США і РФ Дональда Трампа і Володимира Путіна. Про це розповів прес-секретар російського диктатора Дмитро Пєсков, пишуть росЗМІ.

"Стандартно готуються певні теми, які на порядку денному... Ті питання, які на порядку денному, і головним чином, звичайно, питання українського врегулювання. Готуватимуться президенту тези", - сказав він. відео дня

У Пєскова також поцікавилися, скільки часу зайняло узгодження розмови двох президентів.

"Такі розмови можуть узгоджуватися дуже швидко", - відповів представник Кремля.

Крім того, як повідомив Пєсков, Путін і Трамп самі встановлять терміни своєї зустрічі, вона буде підготовлена, коли вони ухвалять рішення.

"Поки що неможливо говорити про терміни, тому що немає жодних наміток. Якщо президенти ухвалять рішення, то зустріч буде, звичайно, готуватися в ті терміни, які встановлять самі глави держав", - сказав він.

Востаннє до цього президенти США і Росії говорили телефоном 12 лютого. Одразу після цього країни домовилися розпочати двосторонні консультації, спрямовані на припинення російсько-української війни.

Мирні переговори - останні новини

Як писав Главред, 18 березня президент США Дональд Трамп планує провести переговори з російським диктатором Володимиром Путіним. Трамп спробує заручитися підтримкою Путіна щодо пропозиції про 30-денне припинення вогню, яку Україна прийняла минулого тижня. Також, за словами президента США, з Путіним він говоритиме про "землю та електростанції".

Державний секретар США Марко Рубіо завив, що існує план "А" і план "Б" щодо завершення війни Росії проти України, і пояснили, в чому вони полягають.

В Інституті вивчення війни вважають, що Путін навряд чи відмовиться від своїх амбіцій щодо України, тому російська окупаційна армія може використати 30-денне перемир'я для підготовки до форсування річки Дніпро. На думку аналітиків, відновлення російського наступу, найімовірніше, майже миттєво загрожуватиме і Харкову, і Запоріжжю, і ключовим містам донецького "поясу фортець".

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Хто такий Дмитро Пєсков? Дмитро Сергійович Пєсков - заступник керівника Адміністрації президента Російської Федерації і прес-секретар президента РФ Володимира Путіна. Після вторгнення Росії в Україну Євросоюз, США, Канада, Японія, Велика Британія та низка інших країн запровадили проти Пєскова персональні санкції, повідомляє "Вікіпедія".

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