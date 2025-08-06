Трамп ввів нові санкції одразу після зустрічі Віткоффа з Путіним

Американський президент ввів додаткові мита на товари з Індії у розмірі 25%.

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Трамп запровадив нові мита проти Індії / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, сайт Кремля

Американський президент Дональд Трамп підписав указ про введення додаткового мита на товари з Індії. Це сталося одразу після того, як завершилась зустріч Володимира Путіна зі спецпосланцем Трампа Стівом Віткоффом.

Відомо, що Трамп ввів додаткове мито в розмірі 25%. У Білому домі додали, що подібні тарифи можуть запровадити також проти інших країн, які імпортують російську нафту.

Додаткове мито на товари з Індії почне діяти через 21 день після указу Трампа. Це не буде поширюватись лише на товари, як будуть імпортовані до 17 вересня 2025 року.

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Ультиматум Трампа і санкції проти партнерів РФ - що про це відомо:

Як повідомляв Главред, Дональд Трамп 28 липня назвав новий ультиматум для Кремля - 10-12 днів для досягнення мирної угоди з Україною. Інакше США впровадять санкції проти покупців російських газу і нафти. Раніше Трамп висував ультиматум у 50 днів, проте скоротив термін, оскільки вважає, що за ці дні поведінка РФ не зміниться.

Новий ультиматум Трампа на адресу Росії може призвести до вже справжніх перемовин за участю США, Китаю та Європи для тиску на Росію, припустив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк. Крім того, Україна може вийти на зовсім інший рівень військової допомоги.

У Кремлі відреагували на новий ультиматум Трампа: прессекретар керівника РФ Дмитро Пєсков сказав, що у країни-окупанта, мовляв, уже імунітет до санкцій. Як "вважають" у російському МЗС, "погрози і санкції" не сприяють нормалізації американо-російських відносин.

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