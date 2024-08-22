У ГУР принизили Путіна: показали на росТБ правду про війну в Україні – ЗМІ

Унаслідок атаки дев'ять російських телеканалів припинили трансляцію на тривалий час, розповіло джерело в ГУР.

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У ГУР здійснили атаку на росТБ / Колаж: Главред, Фото: скріншот

На сервери телеканалів країни-агресора РФ здійснили атаку кіберфахівці Головного управління розвідки Міноборони України.

У результаті телеглядачі РФ побачили об'єктивні відеоролики про війну в Україні, повідомили джерела NV в українській розвідці.

Уточнюється, що відео ГУР тричі показали в прайм-тайм телеканалів Первоуральск ТВ, Евразия 360, Евразия. Перший канал, ПТВ, Луганськ 24 та інших.

відео дня

Підкреслюється, що частина атакованих каналів входять до медіахолдингу російського олігарха Андрія Комарова.

Пізніше дев'ять російських телеканалів зовсім припинили трансляцію на тривалий час, оскільки росіяни намагалися відновити доступ до серверів, розповіли джерела.

Станом на ранок 22 серпня, за даними розвідки, частково відновили свою роботу тільки телеканали Євразія 360 і ТВ-3, мовлення інших залишається заблокованим.

Дивіться відео - кібератака на росТБ:

/ Скріншот

Що таке ГУР? Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) — розвідувальний орган Міністерства оборони України. Згідно із Законом України "Про розвідку" здійснює добування, аналітичне опрацювання, оброблення і надання розвідувальної інформації її споживачам, пише Вікіпедія.

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