У ГУР пояснили, чи великі шанси на початок Третьої світової війни

Як каже генерал Кирило Буданов, жителі Землі досить швидко наближаються до глобальної війни.

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Керівник ГУР Кирило Буданов оцінив ймовірність Третьої світової війни / колаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Світова спільнота досить швидко наближається до глобальної війни (за типом Третьої світової). Про це заявив керівник ГУР Міноборони України Кирило Буданов в інтерв'ю "УП".

"Це моя суб'єктивна оцінка: за сукупністю географії ми бачимо кілька конфліктів, які на перший погляд здаються регіональними, крім України, але всі вони пов'язані між собою одними і тими ж країнами, які залучені в ці процеси. Так що я вважаю, що все ж ми досить швидко наближаємося до глобальної війни", ‒ сказав він.

Ядерний шантаж РФ

Раніше повідомлялося про те, що в разі застосування ядерної зброї у війні з Україною Росія може отримати ядерний удар у відповідь. Ядерний удар у відповідь по РФ можуть завдати Сполучені Штати, пише британська The Sun.

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У матеріалі підкреслюється, що США також можуть завдати у відповідь ядерний удар по Росії, в тому числі по Москві.

А до того відомий експерт Михайло Гончар пояснив, чому РФ не вигідно застосовувати ядерну зброю у війні проти України.

"По-перше, якщо в Росії розраховують, що після ядерного удару по ЗСУ або якомусь з міст Україна капітулює, то цього не буде. По-друге, застосування тактичного боєзаряду дасть РФ певну тактичну перевагу, але далі повинні йти російські війська і займати цю радіоактивно заражену територію", — звернув увагу він.

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