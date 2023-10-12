У ГУР пояснили, чи великі шанси на початок Третьої світової війни

Світова спільнота досить швидко наближається до глобальної війни (за типом Третьої світової). Про це заявив керівник ГУР Міноборони України Кирило Буданов в інтерв'ю "УП".
"Це моя суб'єктивна оцінка: за сукупністю географії ми бачимо кілька конфліктів, які на перший погляд здаються регіональними, крім України, але всі вони пов'язані між собою одними і тими ж країнами, які залучені в ці процеси. Так що я вважаю, що все ж ми досить швидко наближаємося до глобальної війни", ‒ сказав він.
Ядерний шантаж РФ
Раніше повідомлялося про те, що в разі застосування ядерної зброї у війні з Україною Росія може отримати ядерний удар у відповідь. Ядерний удар у відповідь по РФ можуть завдати Сполучені Штати, пише британська The Sun.
У матеріалі підкреслюється, що США також можуть завдати у відповідь ядерний удар по Росії, в тому числі по Москві.
А до того відомий експерт Михайло Гончар пояснив, чому РФ не вигідно застосовувати ядерну зброю у війні проти України.
"По-перше, якщо в Росії розраховують, що після ядерного удару по ЗСУ або якомусь з міст Україна капітулює, то цього не буде. По-друге, застосування тактичного боєзаряду дасть РФ певну тактичну перевагу, але далі повинні йти російські війська і займати цю радіоактивно заражену територію", — звернув увагу він.
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