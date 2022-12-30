Путіну погрожували вбивством: експерт розповів, чому РФ змінила риторику в питанні ядерних погроз

Російського диктатора погрожували вбити, якщо РФ застосує ядерну зброю.

Путіну погрожували вбивством / Колаж фото УНІАН, скріншот з відео

Російському президенту Володимиру Путіну пригрозили вбивством, після чого він різко змінив тактику в питанні застосування ядерної зброї в Україні. Про це заявив російський публіцист і соціолог Андрій Піонтковський в інтерв'ю ТСН.ua.

Сам глава російського МЗС Сергій Лавров говорив про те, що США нібито "хочуть вбити Путіна".

"Дуже цікава заява Лаврова. Це була така запізніла на три місяці реакція. Дійсно Путіну погрожували, що вб'ють у разі використання ядерної зброї в конфлікті з Україною", - сказав Піонтковський.

За його даними, на початку жовтня Блінкен і Салліван чітко дали зрозуміти Кремлю, що Захід і НАТО "дадуть відповідь дуже рішучу", якщо РФ застосує ядерну зброю.

Тоді був пік ядерного шантажу. Це питання обговорювалося в НАТО і було вирішено не відповідати злочином на злочин, не завдавати ядерного удару по якій-небудь цілі в Росії, а покарати Росію більш жорстоко. Було сказано, що вся конвенційна міць НАТО буде використана для знищення російського угруповання на території України ... Було сказано, що ці обставини торкнуться особисто Путіна", - додав експерт.

Піонтковський додав, що навіть генерали у відставці говорили про ліквідацію саме Путіна в разі застосування ядерної зброї.

"Цю мову вони зрозуміли в Москві. На наступний день почався новий наратив - так ми ніколи не використовували і не пропонували використовувати ядерну зброю, ядерна війна неможлива, в ній не може бути переможця", - зазначив соціолог.

Нагадаємо, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов розповідав, що в умовах, коли військові РФ не можуть здобувати успіхи на полі бою, Путін турбується про збереження своєї "шкури". Він розуміє, що через провальну війну проти України у Росії може відбутися переворот, тому намагається перекласти провину за поразки із себе на своїх військових.

Також повідомлялося про те, де саме знаходяться путінські бункери. Відомо, що один з них розташований на глибині 200 метрів, має спеціальний ліфт і з'єднаний з іншими бункерами кілометровими тунелями.

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