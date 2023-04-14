Якщо РФ виграє війну, то це буде катастрофа, а перемога України загрожує Третьою світовою – Ле Пен

На думку французького політика, для швидкого завершення війни потрібні переговори.

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На думку Марін Ле Пен, для швидкого завершення війни потрібні переговори/ Facebook Marine Le Pen, 93 ОМБр Холодний Яр

Очільниця ультраправих у Франції Марін Ле Пен заявила, що, на її думку, після завершення війни в Україні будуть негативні наслідки для світу незалежно від переможця. Якщо переможе країна-агресорка Росія, то це може обернутися для світу катастрофою, якщо переможе Україна – може бути Третя світова війна.

За її словами, найкращим виходом для найшвидшого завершення війни могли б стати переговори. Про це Ле Пен заявила в інтерв'ю El Pais.

"Якщо Росія виграє війну, це буде катастрофою, тому що всі країни, які мають територіальний конфлікт, будуть думати, що вони можуть вирішити його за допомогою зброї", – наголосила Ле Пен.

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У той же час вона озвучила і третій можливий варіант розвитку подій. За її словами, війна може затягнутися, якщо Захід продовжить повільно надавати зброю Україні.

"Якщо ми продовжимо повільно постачати зброю в Україну, як ми це робимо зараз, то нам загрожує нова Столітня війна, що, враховуючи людські втрати, є жахливою драмою" – зазначила Ле Пен.

Варто зазначити, що Марін Ле Пен з усіх французьких політиків упродовж останніх років була найбільш пов’язаною з країною-агресоркою Росією. Зокрема відомо, що її партія у 2014 році отримала від російського банку кредит на суму 9 мільйонів євро. Також Ле Пен раніше заявляла, що "поділяє глобальне бачення Путіна".

Проте після повномасштабного вторгнення РФ в Україну її риторика суттєво змінилася. Зокрема, Ле Пен виступала за надання Україні оборонної зброї, але проти наступальних озброєнь.

Допомога Франції під час війни в Україні

Раніше повідомлялося, що Франція та Італія нададуть Україні сучасну протиракетну систему ЗРК SAMP/T Mamba. Про це повідомив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню. Такі системи допоможуть захистити цивільних від атак російських окупантів, наголосив він.

Також раніше повідомлялося, що Україна може отримати не менше 40 французьких винищувачів Mirage. Серед можливих постачальників – Об'єднані Арабські Емірати, Індонезія та Греція. За даними французьких журналістів, перший транш, найімовірніше, виконають ОАЕ.

У той же час польські ЗМІ повідомили, що Франція заблокувала рішення ЄС про постачання снарядів Україні. За даними польських журналістів, Франція не дає реалізувати рішення ЄС про фінансування постачання боєприпасів для України, вимагаючи змінити угоду.

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