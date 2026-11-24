Рекордне ослаблення полярного вихору над Арктикою підвищило ймовірність холоднішої погоди в Європі.

https://glavred.net/synoptic/viter-nad-arktikoyu-rozvernuvsya-rekordno-rano-yakoyu-mozhe-buti-zima-v-yevropi-10814987.html Посилання скопійоване

Вчені помітили аномалію над Арктикою / Фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

Що сталося з полярним вихором у листопаді

Чому такого не фіксували з 1958 року

Чи чекати морозів і снігу в грудні

Над Арктикою на висоті близько 30 кілометрів вітер у стратосфері змінив напрям із західного на східний 10-11 листопада. Ослаблення полярного вихору підвищує шанси на холодніший грудень у Європі, однак морозів і снігу не гарантує. Про рекорд розповіла метеорологиня NOAA Емі Батлер у блозі ENSO.

За її словами, нинішня подія випередила попередні найраніші випадки - кінця листопада 1968 та 2025 років - більш ніж на два тижні.

відео дня

"Це найраніше SSW за всю історію наших спостережень з 1958 року, і не на трохи - більш ніж на два тижні", - зазначила Батлер.

Зміну напрямку вітру зафіксували на рівні тиску 10 гПа на 60-й паралелі північної широти - це головна умова, щоб говорити про так зване велике раптове стратосферне потепління. Під час нього повітря в полярній стратосфері різко нагрівається, а вітри, що кружляють навколо полюса, слабшають або розвертаються.

Цього року вихор спершу витягнувся й змістився від полюса, а потім розділився на дві частини. У листопаді циркуляція почала відновлюватися, однак вітряне кільце поки не повернуло колишньої сили. Водночас Батлер визнала, що наслідки такої ранньої події важко передбачити.

"Оскільки ми ніколи не бачили настільки ранньої події, ми насправді не знаємо напевно, чи будуть її наслідки іншими", - додала вона.

Що спричинило ослаблення полярного вихору

Вихор послабила низка планетарних хвиль, які переносять енергію з тропосфери в стратосферу. Перша хвиля наприкінці жовтня стиснула й ослабила його, а листопадова - виштовхнула від полюса. Головним тригером Батлер назвала блокуючі антициклони над Аляскою та поблизу Скандинавії.

У британській метеослужбі Met Office додають, що за даними реаналізу ECMWF поєднана сила цих хвиль перевищила попередні відомі приклади. Явище Ель-Ніньо здатне посилювати такі хвилі, проте цього разу його вплив не підтвердився, а розщеплення вихору частіше пов'язують із Ла-Ніньєю.

Чи принесе полярний вихор холодний грудень у Європу

Зміни в стратосфері зазвичай доходять до поверхні Землі із запізненням від двох до шести тижнів - тобто приблизно на межі листопада й грудня. Ослаблений вихор може розхитати струменеву течію, яка керує рухом повітряних мас, і відкрити шлях арктичному повітрю в помірні широти.

Втім, на початку листопада в Арктиці ще немає стільки морозного повітря, як посеред зими. У Met Office також наголошують, що йдеться лише про ймовірності.

"Це лише зміщення шансів, а не гарантована холодна хвиля", - йдеться в блозі метеослужби.

Модельне дослідження порталу Severe Weather Europe на основі симульованих зим зі схожою конфігурацією атмосфери - із сильним Ель-Ніньо та західною фазою квазідворічної осциляції (QBO) - вказує на вищі шанси на холодніший і сніжніший грудень у Центральній Європі. Водночас автор розрахунків Андрей Фліс застерігає, що це не прогноз погоди на цю зиму. В американському NOAA очікували, що холодніший характер погоди мине за один-два тижні, а Північноатлантична осциляція (NAO) повернеться до норми.

Якою буде зима після рекордного ослаблення полярного вихору

Кліматолог Джуда Коен у коментарі Gizmodo припустив, що зимові умови повернуться, однак їхня суворість поки під питанням.

"Думаю, ми побачимо повернення до більш зимових умов, але наскільки суворих - поки невідомо", - сказав Коен.

Він також звернув увагу, що моделям буде складно точно описати подальший розвиток подій.

"Ситуація мінлива, і моделі даватимуть збої, тож ми чекаємо й спостерігаємо, як усе розгортатиметься", - додав кліматолог.

Дослідниця Андреа Лопес Ланг у тому ж матеріалі пояснила, чому історичні аналогії цього разу мало допомагають.

"Це відбувається так рано в сезоні, що наші історичні події, по суті, не відображають того, що насправді відбувається", - зазначила вона.

Погода взимку - новини за темою

Як повідомляв Главред, арктичне повітря цього тижня принесе різке похолодання в Україну та сусідні країни. За прогнозом метеоролога MetDesk Брендана Вуда, на вихідних температура в Україні, Польщі, Німеччині та країнах Балтії може опуститися на 5-15 градусів нижче норми. Першими снігопади зачеплять схід України.

Тим часом над Європою вирує потужний циклон. Він несе кучугури снігу до 35 сантиметрів і морози до -20 градусів. Чи накриє негода Україну, пояснили синоптики.

Водночас частина синоптиків прогнозує теплішу за норму зиму. Синоптикиня Вероніка Філоненко заявила, що цьогорічна зима в Україні буде на 1,5-2 градуси теплішою за кліматичну норму. Після аномального тепла, за її словами, все ж вдарять морози.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред