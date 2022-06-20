У Німеччині вперше конфіскували майно російського депутата: подробиці

У Німеччині конфіскували квартири російського депутата / depositphotos.com

У Німеччині вперше від початку повномасштабної війни в Україні конфіскували нерухомість, яка належить громадянину Росії. Про це повідомляє Bild.

Прокуратура Мюнхена конфіскувала три приватні квартири 14 червня. Також був заблокований банківський рахунок, на який надходили щомісячні орендні платежі на суму близько 3500 євро.

У прокуратурі не уточнили ім'я власника нерухомості, проте в ЗМІ повідомляють, що квартирами володіє подружня пара. Одним з членів сім'ї, за даними джерела, є депутатом Держдуми.

читайте такожВлада просять ввести санкції проти росіян, які крадуть український метал з Маріуполя

Шостий пакет санкцій ЄС проти Росії

3 червня був опублікований повний текст обмежень за новим, вже шостим за рахунком, пакетом санкцій проти РФ. Серед іншого, він передбачає заборону для компаній Європи і фізичних осіб на надання суден і послуг транспортування російської нафти в треті країни. Протягом 3 місяців обмежувальні заходи повинні вступити в силу.

Крім того, від міжнародної міжбанківської системи SWIFT відключили ще три російські банки, серед яких найбільший Держбанк Сбербанк. Обмеження будуть і для фізичних осіб і компаній на покупку нерухомості в країнах Євросоюзу.

Санкції спочатку були заплановані і щодо патріарха РПЦ Кирила, який підтримує Путіна у війні Росії проти України. Але, однак, на вимогу Угорщини були звідти виключені.

Інші новини: