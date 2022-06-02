ЄС схвалив шостий пакет санкцій проти Росії: що в нього входить

Санкції проти Росія / depositphotos.com

Постійні представники держав Європейського Союзу затвердили шостий пакет санкцій проти Росії.

"Шостий пакет санкцій Євросоюзу щодо Росії схвалений послами ЄС. Він повинен з'явитися в офіційному журналі ЄС завтра", - написав журналіст Рікардо Йозвяк у Twitter.

При цьому він додав, що зі списку обмежень прибрали персональні санкції щодо глави Російської Православної церкви Патріарха Кирила.

Шостий пакет санкцій проти РФ: що в нього входить

Часткове нафтове ембарго - заборона на імпорт нафти, що перевозиться по морю.

Відключення Сбербанку від системи SWIFT.

Персональні санкції проти представників силових структур з РФ, бізнесменів, представників ЗМІ.

Зазначимо, проти Патріарха Кирила санкції вводити не будуть на прохання Угорщини.

Повний перелік нових санкцій буде опублікований в п'ятницю, після чого вони набудуть чинності.

Шостий пакет санкцій ЄС проти Росії

План Євросоюзу щодо нових санкцій проти РФ має на увазі перелік обмежень. Серед них заборона для компаній Європи і фізичних осіб на надання суден і послуг транспортування російської нафти в треті країни. Протягом 3 місяців обмежувальні заходи повинні вступити в силу.

Крім того, від міжнародної міжбанківської системи SWIFT повинні бути відключені ще три російські банки, серед яких найбільший Держбанк Сбербанк.

Обмеження будуть і для фізичних осіб і компаній на покупку нерухомості в країнах Євросоюзу.

читайте такожСанкції проти Росії: посли ЄС не досягли згоди щодо шостого пакету

Санкції заплановані і щодо патріарха РПЦ Кирила, який підтримує Путіна у війні Росії проти України.

8 травня посли країн Євросоюзу не домовилися щодо шостого пакету санкцій проти РФ через позицію Угорщини. Будапешт відмовляється підтримувати ембарго на російську нафту. Угорщині як виняток дозволили купувати нафту в Росії до 2024 року, проте держава все одно заблокувала угоду.

31 травня лідери країн ЄС домовилися про часткове нафтове ембарго проти Росії. Ембарго ЄС на нафту з РФ не буде поширюватися на поставки по трубопроводу.

У шостий пакет санкцій входять, зокрема, відключення Ощадбанку від міжнародної системи передачі фінансових повідомлень SWIFT і заборона на мовлення в ЄС ще трьох російських державних ЗМІ.

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