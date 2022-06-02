ЄС схвалив шостий пакет санкцій проти Росії: що в нього входить

Зі списку обмежень прибрали персональні санкції щодо глави Російської Православної церкви Патріарха Кирила.
Постійні представники держав Європейського Союзу затвердили шостий пакет санкцій проти Росії.
"Шостий пакет санкцій Євросоюзу щодо Росії схвалений послами ЄС. Він повинен з'явитися в офіційному журналі ЄС завтра", - написав журналіст Рікардо Йозвяк у Twitter.
При цьому він додав, що зі списку обмежень прибрали персональні санкції щодо глави Російської Православної церкви Патріарха Кирила.
Шостий пакет санкцій проти РФ: що в нього входить
- Часткове нафтове ембарго - заборона на імпорт нафти, що перевозиться по морю.
- Відключення Сбербанку від системи SWIFT.
- Персональні санкції проти представників силових структур з РФ, бізнесменів, представників ЗМІ.
Зазначимо, проти Патріарха Кирила санкції вводити не будуть на прохання Угорщини.
Повний перелік нових санкцій буде опублікований в п'ятницю, після чого вони набудуть чинності.
Шостий пакет санкцій ЄС проти Росії
План Євросоюзу щодо нових санкцій проти РФ має на увазі перелік обмежень. Серед них заборона для компаній Європи і фізичних осіб на надання суден і послуг транспортування російської нафти в треті країни. Протягом 3 місяців обмежувальні заходи повинні вступити в силу.
Крім того, від міжнародної міжбанківської системи SWIFT повинні бути відключені ще три російські банки, серед яких найбільший Держбанк Сбербанк.
Обмеження будуть і для фізичних осіб і компаній на покупку нерухомості в країнах Євросоюзу.
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Санкції заплановані і щодо патріарха РПЦ Кирила, який підтримує Путіна у війні Росії проти України.
8 травня посли країн Євросоюзу не домовилися щодо шостого пакету санкцій проти РФ через позицію Угорщини. Будапешт відмовляється підтримувати ембарго на російську нафту. Угорщині як виняток дозволили купувати нафту в Росії до 2024 року, проте держава все одно заблокувала угоду.
31 травня лідери країн ЄС домовилися про часткове нафтове ембарго проти Росії. Ембарго ЄС на нафту з РФ не буде поширюватися на поставки по трубопроводу.
У шостий пакет санкцій входять, зокрема, відключення Ощадбанку від міжнародної системи передачі фінансових повідомлень SWIFT і заборона на мовлення в ЄС ще трьох російських державних ЗМІ.
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