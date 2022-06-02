У ЄС "розкол" через шостий пакет санкцій проти РФ, а сьомого скоро чекати не треба-Bloomberg

В ЄС "розкол" через шостий пакет санкцій проти РФ, а сьомого скоро чекати не треба - Bloomberg / колаж ua.depositphotos.com

Шостий пакет антиросійських санкцій Євросоюзу, який вимагає одноголосного схвалення всіх 27 країн-учасниць призвів до розколу ‒ через позицію прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Саме він блокував останній пакет заходів протягом декількох тижнів, з посиланням на власні джерела повідомило агентство Bloomberg.

Все почалося з тому, що посли Євросоюзу погодилися виключити патріарха РПЦ Кирила (Гундяєва) із запропонованого Брюсселя списку осіб, на яких поширюються санкції.

Як повідомляється, Орбан вперше зажадав виключити його зі списку на початку травня, але це питання не обговорювалося на зустрічі лідерів ЄС в понеділок. Вимога обурила багатьох послів країн ЄС, але в підсумку вони погодилися з вимогою Угорщини, щоб забезпечити прийняття нових заходів.

"Непримиренність Угорщини, можливо, зруйнувала будь-яку залишилася добру волю у відносинах з іншими 26 членами ЄС", сказав один зі співрозмовників, додавши, що "Будапешт буде ізольований як ніколи"".

Під час зустрічі лідерів ЄС в понеділок блок надав гарантії того, що Будапешт зможе знайти альтернативні джерела поставок нафти, якщо поставки по угорському трубопроводу будуть зупинені.

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Шостий пакет санкцій ЄС проти Росії

План Євросоюзу щодо нових санкцій проти РФ має на увазі перелік обмежень. Серед них заборона для компаній Європи і фізичних осіб на надання суден і послуг транспортування російської нафти в треті країни. Протягом 3 місяців обмежувальні заходи повинні вступити в силу.

Крім того, від міжнародної міжбанківської системи SWIFT повинні бути відключені ще три російські банки, серед яких найбільший Держбанк Сбербанк.

Обмеження будуть і для фізичних осіб і компаній на покупку нерухомості в країнах Євросоюзу.

8 травня посли країн Євросоюзу не домовилися щодо шостого пакету санкцій проти РФ через позицію Угорщини. Будапешт відмовляється підтримувати ембарго на російську нафту. Угорщині як виняток дозволили купувати нафту в Росії до 2024 року, проте держава все одно заблокувала угоду.

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