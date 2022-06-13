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Російські олігархи літають Європою попри санкції - Welt

13 червня 2022, 20:38

Вже вдалося виявити близько 30 таких польотів з моменту введення санкцій.

Російські олігархи обходять санкції та літають Європою / nordwindairlines.ru

Російські олігархи знаходять способи, як обійти заборону на польоти в повітряному просторі країн Євросоюзу. Вже вдалося виявити близько 30 таких польотів з моменту введення санкцій. Про це повідомляє Welt.

За даними видання, у березні в Британії зупинили політ літака Cessna, який належить російському мільярдеру Євгену Швідлеру - другу Романа Абрамовича. Його літак ще кілька разів пролітав через повітряний простір Німеччини. Згодом його конфіскували у Лондоні.

У Єврокомісії стверджують, що російським олігархам вдається обходити заборону за допомогою підставних компаній і офшорів, які допомагають приховати справжніх власників.

Так, наприклад, був виявлений літак Bombardier з реєстраційним номером T7-7AA. Він зареєстрований у Сан-Марино та управляється швейцарською компанією. Але насправді його власником є російський бізнесмен Альберт Авдолян, який 2 березня літав з Ніцци в Стамбул.

Ще один літак, який має люксембурзьку реєстрацію, належить олігарху Віктору Вексельбергу. Він у квітні зміг вилетіти з Базеля, перетнути повітряний простір ЄС та приземлитися у Нур-Султані.

Від початку введення санкцій щонайменше вісім польотів здійснив по Франції мільярдер Олександр Занадворов.

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Нагадаємо, Європейський Союз повністю закрив небо для російської авіації у зв'язку з повномасштабною війною Росії проти України.

Зеленський запустив санкції проти Путіна та Росії

Президент України Володимир Зеленський 9 червня своїм указом № 400/2022 запустив рішення Ради національної безпеки і оборони "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)". Таким чином, він впровадив санкції щодо політиків і чиновників Росії вищого рангу. До обмежувального списку потрапив і глава держави Володимир Путін.

Крім того, в переліку осіб, до яких застосовуються санкції, опинився прем'єр-міністр РФ Михайло Мішустін, міністр оборони Сергій Шойгу, міністр закордонних справ Сергій Лавров, секретар Радбезу РФ Микола Патрушев, глава МВС Володимир Колокольцев та інші особи.

Санкції діятимуть на постійній основі. Активи осіб, які потрапили під обмеження, на території України блокуються.

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