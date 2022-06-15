У Латвії обходять санкції проти РФ та Білорусі: компанії підробляють договори

У Латвії обходять санкції проти РФ / Reuters

У Латвії обходять санкції, які були накладені проти Росії та Білорусі внаслідок повномасштабного вторгнення в Україні. Про це заявила гендиректор Служби державних доходів Латвії Ієва Яунземе, повідомляє Delfi.

Європа заборонила імпорт підсанкційних товарів, однак дозволялося ввезення товарів за вже діючими контрактами, які були укладені ще до введення санкцій.

Компанії почали підробляти документи та змінювати терміни укладання та дії договорів.

Загалом у Латвії виявили понад 400 спроб обійти санкції. За цими фактами відкрито понад 10 кримінальних проваджень.

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Шостий пакет санкцій ЄС проти Росії

3 червня був опублікований повний текст обмежень за новим, вже шостим за рахунком, пакетом санкцій проти РФ. Серед іншого, він передбачає заборону для компаній Європи і фізичних осіб на надання суден і послуг транспортування російської нафти в треті країни. Протягом 3 місяців обмежувальні заходи повинні вступити в силу.

Крім того, від міжнародної міжбанківської системи SWIFT відключили ще три російські банки, серед яких найбільший Держбанк Сбербанк. Обмеження будуть і для фізичних осіб і компаній на покупку нерухомості в країнах Євросоюзу.

Санкції спочатку були заплановані і щодо патріарха РПЦ Кирила, який підтримує Путіна у війні Росії проти України. Але, однак, на вимогу Угорщини були звідти виключені.

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