Газпром ухвалив рішення щодо транзиту газу через Україну - Reuters

Експорт російського газу в "далеке зарубіжжя", куди входять країни Європи і Туреччина, знизиться на п'яту частину.

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Газпром припинить транзит газу в Європу через Україну - ЗМІ / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Що відомо про плани Газпрому:

Газпром не прокачуватиме газ до Європи через Україну у 2025-му

Обсяги постачань газу до Європи з РФ знизяться на п'яту частину

У 2025 році Газпром не планує постачати газ до Європи шляхом території України.

Раніше глава Кремля Володимир Путін заявляв, що країна-окупант Росія готова зберегти транзит, проте у корпорації інші плани.

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Як повідомляє Reuters , план Газпрому не передбачає транзит російського газу в Європу територією України у 2025 році. Утім, керівництво компанії такий план поки що остаточно не затвердило.

Раніше Путін говорив, що РФ готова продовжувати транзит, але співрозмовник журналістів назвав завершення постачань газу до Європу після 31 грудня 2024 року - базовим сценарієм Москви.

Як знизяться обсяги постачань газу до Європи

Згідно з очікуваннями, експорт до Європи і Туреччини знизиться на п'яту частину. Розрахунки включають постачання через Турецький і Блакитний потік, але не враховують прокачування газу до Китаю шляхом газопроводу Сила Сибіру, який може досягти показника в 38 млрд кубометрів.

При цьому в Газпромі не думають, що буде зниження постачань газу до Туреччини.

Карта газопроводів із Росії до Європи / Інфографіка: Главред

Транзит газу з Росії до Європи через Україну - головні новини:

Як повідомляв Главред , Україна зупинить транзит газу з Росії до Європи наприкінці 2024 року , коли завершиться термін дії контракту Нафтогазу і Газпрому, говорив голова правління Нафтогазу Олексій Чернишов.

Київ не має наміру продовжувати договір із Москвою.

Україна готова продовжити транзит газу з Росії в Європу , якщо в цьому будуть зацікавлені країни-партнери, зазначав прем'єр Денис Шмигаль.

Але Київ не має наміру вести прямі перемовини з агресором щодо цього питання.

Євросоюз готовий до завершення транзиту газу з Росії через Україну , запевнила єврокомісар з питань енергетики Кадрі Сімсон. Європейці вже підготували інфраструктуру і маршрути для постачань скрапленого природного газу.

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Юрій Романенко. Удар по "Північному потоку": дві версії і всі погані для Росії Контракт на транзит газу між Росією та Україною 30 грудня 2019 року в результаті тристоронніх переговорів Україна – Росія – Європейський Союз був підписаний новий контракт на транзит газу з 1 січня 2020 року на 5 років з можливістю його пролонгації на 10 років на аналогічних умовах. Домовленість була досягнута ще 20 грудня, проте підписи сторони поставили за добу до припинення колишнього контракту. Мінімальні гарантовані обсяги прокачування - 65 млрд м куб. газу в перший рік і по 40 млрд м куб. на наступні 4 роки. При цьому фактичні обсяги можуть бути вищими. За словами виконавчого директора Нафтогазу Юрія Вітренка, це перший випадок в історії України, коли Газпром уклав контракт на транзит за європейським принципом "качай або плати". Раніше закупівлі газу у Газпрому покривалися схожим, але невигідним для України і вигідним для Росії, принципом "бери або плати"." Газпром і Нафтогаз України також уклали безвідкличну угоду про врегулювання спорів. Мін'юст України і Газпром уклали безвідкличну мирову угоду, що передбачає припинення Україною всіх поточних і можливих майбутніх вимог до Газпрому, заснованих на рішенні Антимонопольного комітету України.

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