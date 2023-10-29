Україна перекриє Росії транзит газу до Європи: у Нафтогазі назвали терміни

Україна продовжує пропускати російський газу до країн Євросоюзу "виключно з метою підтримки наших європейських колег", сказав Олексій Чернишов.

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Україна не буде продовжувати договір із Росією на транзит газу до Європи, який завершується наприкінці 2024 року - Нафтогаз / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Україна зупинить транзит російського газу до країн Європи. Наприкінці 2024-го року завершиться термін дії договору Нафтогазу та Газпрому, після чого постачань газу агресора Росії територією української держави більше не буде. Про це заявив голова правління Нафтогазу Олексій Чернишов.

В інтерв'ю Радіо Свобода він розповів про те, що транзит газу РФ до Європи припиниться після закінчення угоди Києва з Москвою.

"Ця угода завершиться до кінця 2024 року, і ми не маємо наміру або ініціативи її продовжувати... Ми не будемо ініціювати продовження цього транзиту. Контракт завершиться - транзит зупиниться", - сказав глава Нафтогазу. відео дня

За його словами, зараз Україна пропускає російський газ шляхом своєї території "виключно з метою підтримки наших європейських колег".

"Абсолютно не існує інших причин, але ми не можемо позбавити сьогодні деякі країни Євросоюзу, які, до речі, є нашими партнерами, можливості отримувати блакитне паливо і готуватися до зими... Особливо країни, які не мають виходу до морів. І на сьогоднішній день вони потребують цього обсягу", - пояснив ситуацію Чернишов.

Росія не виконує свої зобов'язання

Глава правління НАК Нафтогаз також акцентував увагу на тому, що Москва не виконує своїх зобов'язань у рамках договору з транзиту газу, а Україна в будь-який момент готова до розірвання угоди про транзит російського палива.

Крім того, на думку Чернишова, наразі немає сигналів від Євросоюзу з проханням про продовження угоди.

"Давайте не забігати вперед. У мене особисто були перемовини в Європейському Союзі, в Єврокомісії з відповідними керівниками з цього приводу, і ми не відчуваємо будь-яких сигналів в "Нафтогаз" або в Україну щодо продовження цього транзиту", - підкреслив Олексій Чернишов.

Транзит газу Росії через Україну до Європи

Україна продовжує постачати газ до Європи із Росії в рамках домовленостей, досягнутих до повномасштабного нападу Росії.

Москва перед тим, як розв'язати велику війну, мала намір запустити газопровід Північний потік-2, щоб повністю припинити транзит газу через Україну. Однак через повномасштабну агресію проект не пройшов сертифікацію в Європі і дозволу на його запуск так і не дали.

26 вересня на тлі війни і газового конфлікту РФ і Євросоюзу стався підрив газопроводів Північний потік-1 і Північний потік-2. В результаті були зруйновані обидві нитки ПП-1 і одна з двох ниток ПП-2. За оцінками німецької преси, газопроводи Північний потік зруйновані назавжди.

Директор РФ Володимир Путін пропонував запустити транзит газу по вцілілій нитці ПП-2, проте в Німеччині заявили, що сумніваються в працездатності труби після вибухів. До того ж у проекту немає дозволу на роботу в Європі.

У такій ситуації Росія могла б прокачувати найбільші обсяги газу в Європу виключно шляхом ГТС України.

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