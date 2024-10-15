З російським газом прощаються: ЄС готовий завершити транзит палива РФ через Україну

У Європейському Союзі заявили про готовність до завершення контракту між "Нафтогазом" та "Газпромом" у кінці 2024 року про транзит газу країни-агресора Росії через Україну.
Про це, як пише "Радіо Свобода", розповіла єврокомісар з питань енергетики Кадрі Сімсон. За її словами, вже є транспортна інфраструктура та існують різні маршрути постачання як для СПГ, так і для імпорту трубопроводів.
"Ми знали, що цей контракт закінчується до кінця року. Єврокомісія тісно співпрацює з найбільш постраждалими державами-членами, щоб підготуватися до сценарію нульового транзиту станом на 1 січня 2025 року. Центральна та Південно-Східна Європа вже має диверсифіковані варіанти постачання, щоб повністю замінити ці 14 мільярдів кубометрів російського газу, що все ще проходить через Україні, а нові та існуючі СПГ-термінали мають достатньо потужності", - наголосила вона.відео дня
Сімсон переконана, що ЄС може існувати без російського газу і повністю відмовитися від палива агресора РФ. Вона назвала такий крок "політичним вибором".
Якщо країни-члени віддадуть перевагу продовженню імпорту російського газу, і вони будуть робити це навіть поза контрактом, або якщо вони захочуть підписати нові угоди щодо нових потужностей. Хочу пояснити, що це не обов’язково. Це політичний вибір і він небезпечний. І ми маємо пам’ятати, що вартість відносин з Росією вимірюється не лише ціною на газ, а й втраченими в Україні життями", - додала єврокомісар.
Хто така Кадрі Сімсон?
Кадрі Сімсон — естонська політична діячка, міністр економічних справ та інфраструктури Естонії в уряді Юрі Ратаса з 2016 по 2019 роки. З 1 грудня 2019 року єврокомісар із питань енергетики в комісії фон дер Ляєн, пише Вікіпедія.
Постачання російського газу в ЄС через Україну
Нагадаємо, що Україна зупинить транзит російського газу до країн Європи. Наприкінці 2024-го року завершиться термін дії договору Нафтогазу та Газпрому, після чого постачань газу агресора Росії територією української держави більше не буде.
Голова правління асоціації "Нафта і газ України " Андрій Закревський раніше заявив, що припинення транзиту російського газу аж ніяк не стане мегапроблемою і апокаліпсисом, тому що ГТС України досить розгалужена. Тому є варіанти, за допомогою яких можна буде забезпечити і населення, і теплокомуненерго навіть за таким сценарієм.
Натомість деякі країни Європи все ще не можуть змиритися із блокуванням Україною постачання російського газу. Так з'явилася інформація, що прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо переконуватиме Київ продовжити транзит російського газу через Україну після 2024 року, коли закінчиться термін дії угоди з "Газпромом".
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