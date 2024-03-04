Україна готова відновити транзит газу з Росії: в уряді назвали важливу умову

В уряді зазначили, що готові продовжити транзит російського газу через Україну у випадку зацікавленості з боку країн-членів ЄС.

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В уряді назвали умову продовження транзиту газу із Росії / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, УНІАН

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна не має наміру вести переговори з Росією щодо продовження контракту на транзит російського природного газу після його закінчення у кінці 2023 року. Однак, якщо європейські партнери виявлять зацікавленість, Україна готова розглянути різні підходи щодо продовження транзиту. Про це він заявив в ході пресконференції.

"Ми, звісно ж, не збираємось вести перемовини з країною-агресором стосовно транзиту газу... Але ми мали неодноразові перемовини на європейських майданчиках з європейськими лідерами на базі Єврокомісії. Якщо європейські країни виступлять або консорціумом, або хтось з європейських партнерів виступить транзитером уже свого газу, ми готові таку послугу надавати, так як і робили це до цього часу відповідально перед європейськими партнерами. Тут іниціатива на боці ЄС, на боці наших європейських партнерів", - сказав він.

Шмигаль також вказав, що можливі варіанти використання української газотранспортної системи навіть у випадку, якщо припиниться транзит російського газу.

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"Якщо ні, ми будемо використовувати нашу ГТС для наших цілей, у нас є план Б, система не пропаде, вона потрібна для нашої держави, і ми маємо інші можливості як її використовувати, зокрема і для транзиту, безумовно", - зазначив він.

Денис Шмигаль Прем'єрміністр України з 4 березня 2020 року. До призначення на посаду глави уряду в період з 1 серпня 2019 року по 5 лютого 2020 року був головою Івано-Франківської обласної адміністрації. До Державної служби працював топ-менеджером на підприємствах бізнесмена Ріната Ахметова – ДТЕК Західенерго і ДТЕК Бурштинська ТЕС.

Транзит російського газу до Європи

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Україна припинить транзит російського газу до країн Європи. Термін дії договору між Нафтогазом та Газпромом закінчиться наприкінці 2024 року, після чого постачання газу з Росії через територію України припиниться. Про це повідомив голова правління Нафтогазу Олексій Чернишов.

26 вересня стався підрив газопроводів Північний потік-1 і Північний потік-2 на тлі війни та газового конфлікту між РФ і Євросоюзом. Ці атаки призвели до зруйнування обох гілок ПП-1 і однієї з двох гілок ПП-2. За оцінками німецької преси, газопроводи Північний потік були пошкоджені назавжди.

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