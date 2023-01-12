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У лютому Україна очікує на великий наступ РФ, треба посилити ЗСУ і дати їм танки - президент Литви

12 січня 2023, 18:03
Військам України слід надати боєприпаси, щоб вони могли стріляти по ворогу без будь-яких обмежень, сказав президент Литви Гітанас Науседа.
Науседа, ВСУ
Армію України вкрай важливо посилити танками та БМП - Науседа / Колаж УНІАН, 93-тя ОМБр Холодний Яр

Вже в лютому Україна очікує на великий наступ військ окупанта Росії. Тому світ повинен посилити бойову міць ЗСУ і надати Києву бойові машини піхоти і танки. Українським військам потрібні і боєприпаси, щоб вони могли стріляти по ворожих силах без будь-яких обмежень. Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа.

Як повідомляє LRT, він висловив думку, згідно з якою війна Росії проти України вступає у вирішальну стадію. Наступ окупантів очікується в лютому, тому українським військам потрібні БМП і танки.

"Сьогодні війна вступила у вирішальну стадію. Українці очікують на великий російський наступ в лютому. Тому вкрай важливо посилити бойову міць України бойовими машинами піхоти і танками, - сказав Науседа.

Також він додав, що Литва готова продовжувати надавати військову допомогу Україні. При цьому Києву потрібно надати безліч боєприпасів, щоб сили оборони України могли безперешкодно стріляти по російських окупантах.

"Останнім часом бойові машини піхоти знаходяться в русі, причому постачання здійснюються відразу з декількох країн. Що стосується танків, я також сподіваюся, що будуть ухвалені всі необхідні рішення для того, щоб українська армія могла оснащуватися сучасними танками. Їм також потрібні боєприпаси, якими вони зможуть стріляти без будь-яких фізичних або кількісних обмежень", - підкреслив Гітанас науседа.

Війна Росії проти України

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що агресор Росія в найближчі місяці може піти ва-банк.

Окупанти більше не мають ресурсів, які дозволяли б затягувати війну проти України. Як вважає Данілов, на українську державу чекають складні і вирішальні 2-3 місяці.

Заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ, бригадний генерал Олексій Громов сказав, що війська РФ, згідно з прогнозами, найближчим часом здійснять спробу захоплення всієї Донецької області. При цьому загарбники, як і раніше, будуть здатні завдавати ударів по енергетичній та іншій інфраструктурі України.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк підкреслив, що окупант Росія може не сподіватися на повторення сценарію 2014 року, щоб після паузи знову почати захоплювати українські території. За словами Подоляка, Україна ставить перед собою за мету вихід на свої кордони станом на 1991 рік.

Дивіться відео ТСН - Німеччина вагається з постачанням танків Leopard Україні

Інші новини:

Литва ЗСУ війська Росії Гітанас Науседа війна Росії та України
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