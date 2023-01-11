Медведєв закотив істерику через передачу Україні танків Leopard і вдався до безглуздих погроз

Медведєв заявив, що танки, які отримають ЗСУ, "у будь-якому випадку скоро стануть іржавим металобрухтом".

Медведєв закотив істерику через передачу Україні танків Leopard / УНІАН

Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв закотив істерику через те, що Польща вирішила передати Україні роту танків Leopard для захисту від російської агресії.

Так, у своєму Telegram-каналі Медведєв вдався до безглуздих погроз і заявив, що танки, які отримають ЗСУ, "у будь-якому випадку скоро стануть іржавим металобрухтом".

Окрім того, російський чиновник-пропагандист уїдливо зачепив суверенність України, назвавши нашу державу "штучною країною". Медведєв наївно вірить, що скоро наша держава "розпадеться на частини", а тому, за його словами, "Леопарди" нас не врятують.

"Все це залізо в будь-якому випадку скоро стане іржавим металобрухтом і не врятує штучну країну, що розпадається на частини", - написав він.

На цьому Медведєв не заспокоївся і вирішив ще й образити президентів Польщі, Литви та України, які у середу, 11 січня, зустрічалися у Львові.

"Троє убогих із Варшави, Вільнюса та Києва, які страждають від імперських амбіцій і фантомного болю, викликаного історією, яка їх пошарпала, зібралися у Львові. І моляться, як з'ясувалося, на танки. "Леопарди" там всякі, модернізовані нашими ворогами Т-72, про які я вчора говорив, ще якийсь англійський неліквід", - написав Медведєв.

РФ постійно вдається до погроз через допомогу Україні

Як повідомляв Главред, раніше представниця МЗС РФ Марія Захарова обурилась на США, бо ті буцімто не дозволяють окупантам повністю розбомбити Україну, надаючи нашій країні системи протиповітряної оборони. Ба більше, Захарова видала, що через те, що США допомагають Україні протистояти російській агресії, "війна в Україні триватиме як мінімум до 2025 року".

Також повідомлялося, що заступник секретаря Радбезу РФ Дмитро Медведєв злякався можливих постачань Ізраїлем зброї Україні і погрожував "погіршенням відносин" Москви і Єрусалима. Окрім того, він образливо обізвав українців "нацистами" і сказав, що Ізраїль, у разі військової допомоги, мовляв, може вважати Бандеру і Шухевича своїми героями.

Нещодавно президент України Володимир Зеленський висміяв нікчемні погрози російських чиновників через військову допомогу Україні. Глава держави підкреслив, що погрози на адресу України та міжнародних партнерів спричинені алкоголізмом деяких росіян.

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