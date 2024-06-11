У Євросоюзі запропонували продовжити тимчасовий захист для українців: названо терміни

Рішення ухвалено у зв'язку з російськими атаками на цивільну і життєво важливу інфраструктуру.

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Для біженців з України пропонують продовжити притулок / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Європейська комісія пропонує продовжити притулок для біженців з України ще на рік, до 4 березня 2026 року.

Про нову ініціативу Європейської комісії йдеться в повідомленні на офіційному сайті Єврокомісії.

"Через продовження російських атак на цивільну та життєво важливу інфраструктуру скрізь в Україні, наразі не існує жодних умов для безпечного та довготривалого повернення в Україну", - кажуть офіційні європейські чиновники. відео дня

Зазначається, що на сьогодні тимчасовим захистом у ЄС користуються майже 4,2 млн українців, які сховалися від війни з Росією, серед яких третина - це діти.

Що відомо про тимчасовий захист для українців

Директива про тимчасовий захист надає українцям право на:

проживання;

доступ до ринку праці;

житло;

соціальну;

медичну та іншу допомогу.

Вона також допомагає державам-членам упорядковано та ефективно управляти прибуттям людей.

Комісія представить пропозицію міністрам на засіданні Ради ЄС з питань юстиції та внутрішніх справ 13 червня. Після цього Рада має офіційно ухвалити пропозицію.

ЄС активував Директиву про тимчасовий захист 4 березня 2022 року одноголосним рішенням держав-членів, і вона була автоматично продовжена на один рік, а потім Рада продовжила її ще на один рік до 4 березня 2025 року.

Які країни ЄС обирають українські біженці? За інформацією Євростату, найпопулярнішими напрямками для українських біженців стали: Німеччина, яка прийняла найбільше осіб (1 235 960 або 28,9% від загальної кількості в ЄС);

Польща, де знайшли притулок 955 110 осіб (22,3%);

Чехія, яка прийняла 369 330 біженців (8,6%).

Як повідомлялося раніше, на біженців з України в Чехії чекають зміни. Зміни можуть бути впроваджені вже у 2025 році. Якщо поправки ухвалять, українці зможуть отримати дозвіл на постійне проживання.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Швеція планує зміни для біженців. Наразі українці мають прожити у Швеції три роки, перш ніж їх зможуть занести до реєстру населення. Цей термін хочуть скоротити до одного року.

Як повідомлялося раніше, з 2024 року в країнах Європи почався процес значного скорочення допомоги біженцям. У чотирьох європейських країнах у 2024 році почнуть скорочувати і припиняти допомогу українцям, які стали біженцями через вторгнення Росії в Україну.

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