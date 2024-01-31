Норвегія обмежила допомогу українським біженцям: що змінилося

Більше половини українських біженців, які прибувають до країн Північної Європи, шукають притулку в Норвегії.

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Норвегія знову обмежила допомогу українським біженцям / Колаж: Главред, фото: УНІАН, pixabay.com

Уряд Норвегії вирішив обмежити фінансову допомогу українським біженцям, щоб уникнути надмірного навантаження на муніципалітети та зберегти високий рівень надання послуг і пільг.

Як йдеться на сайті уряду Норвегії, рішення пояснюють необхідністю контролювати рівень міграції, адже понад половина українських біженців, які прибувають до країн Північної Європи, шукають притулку в Норвегії.

"Ми маємо уникати ситуації, коли тиск на муніципалітети стане настільки сильним, що допомога Україні може бути оскаржена", - заявила міністерка юстиції та громадської безпеки Емілі Енгер Мель.

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Що зміниться для біженців з України в Норвегії

українці не будуть більше отримувати виплати, якщо вирішать жити в приватному житлі замість центрів прийому біженців;

держава більше не відшкодовуватиме витрати на домашніх тварин для нових біженців. На практиці у нових прибулих не буде можливості жити з домашніми тваринами в центрах прийому біженців;

особам віком від 19 до 24 років потрібно прожити в Норвегії щонайменше п'ять років, щоб претендувати на безкоштовні стоматологічні послуги;

для одержувачів одноразової допомоги посилять вимоги щодо терміну проживання - їм потрібно буде прожити в країні не менше року. Наразі ця допомога становить 92 648 норвезьких крон (понад 8 тис. євро);

для отримання базових виплат і виплат з надання допомоги буде запроваджено вимоги щодо більш тривалого періоду проживання в Норвегії.

Норвегія готова заплатити українцям за повернення додому

Норвегія з 2023 року платить 17,5 тис. крон (1,2 тис. доларів) кожному українцю, який має статус колективного захисту, посвідку на проживання в країні та готовий повернутися на Батьківщину. Гроші дають лише тим, хто готовий купити квиток в Україну й одразу ж повернутися додому.

За виплатою потрібно звертатися до Норвезького імміграційного управління (UDI). Разом із заявою потрібно буде надати квитки та документи, а також описати маршрут.

Також потрібно оформити документи про переїзд із Норвегії.

Як повідомляв Главред, Норвегія змінить соціальні умови і правила для українців, які тікають від війни і оформляють статус тимчасового захисту. Все це робиться для того, щоб країна не стала більш привабливою для переїзду з тієї ж Польщі.

Нагадаємо, 12 грудня в Ірландії схвалили скорочення вп'ятеро щотижневої допомоги, яку платять українським біженцям.

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